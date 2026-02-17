Canlı
        Tesla'nın otomobillerine Grok geliyor - Otomobil Haberleri

        Tesla'nın Avrupa'daki otomobillerine Grok geliyor

        Tesla araçlarına yapay zeka asistanı Grok'u entegreye etmeye başladı. ABD'nin ardından Avrupa'da kullanıma açılan Grok'un, sürücünün isteği üzerine bir varış noktası belirleme, hareket halindeyken rotaları ayarlama veya ilgi çekici yerleri keşfetme gibi navigasyon komutlarını başlatabileceği belirtildi

        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 11:54 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:54
        ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, yapay zeka asistanı Grok'u Avrupa'da kullanıma sunmaya başladı. Tesla'dan yapılan açıklamada, Grok'un ücretsiz olarak sunulmaya başlanan 2026.2.6 yazılım sürümüne dahil olduğu kaydedildi.

        xAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka olan Grok, sürücünün isteği üzerine bir varış noktası belirleme, hareket halindeyken rotaları ayarlama veya ilgi çekici yerleri keşfetme gibi navigasyon komutlarını başlatabilecek.

        Ayrıca, Grok aracın Kullanım Kılavuzu'ndan yararlanarak doğru kullanım ve bakım konusunda öneriler sunacak ve gösterge paneli uyarılarını da açıklayabilecek.

        Grok, Model S, Model 3, Model X ve Model Y araçlarda kullanıma sunuluyor. Grok'u etkinleştirmek ve kullanmak için araç sahiplerinin Premium Bağlantı aboneliğine ya da stabil bir Wi-Fi bağlantısına sahip olmaları gerekiyor.

        Tesla'nın, gelecekte ücretsiz kablosuz yazılım güncellemeleriyle daha kapsamlı entegrasyon ve yeni özellikler sunacağı, küresel araç filosunu geliştirmeye devam edeceği kaydedildi.

