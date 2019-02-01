Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ikinci SUV modeli hakkındaki detaylar netleşmeye başladı. Model Y ismi verilen otomobilin 2020 yılında yollarda olacağı açıklanırken, üretiminin ise ABD'nin Nevada eyaletindeki "gigafactory"de yapılacağı bildirildi.

Hafta içinde hissedarlara bir bilgi mektubu yollayan markanın CEO'su Elon Musk, Model Y'nin satış potansiyelinin markanın daha önce büyük umutlar bağladığı Model 3'ten daha yüksek olduğunu belirtti.

PARÇALARIN YÜZDE 75'İ MODEL 3'TEN

Musk, Model Y'nin Model 3 ile yüzde 75 oranında parça paylaşımında bulunacağını açıklarken, bu sayede üretim maliyetlerinin Model 3'ten daha düşük olacağının bilgisini verdi. Şirket kaynakları, Model Y'nin seri üretimine geçilmesinin Model 3'ten daha hızlı olacağını belirtiyor.

Musk hissedarlara yolladığı mektubunda, "2019 Tesla için heyecan verici bir yıl olacak. Model 3 bu yıl küresel bir ürün haline gelirken, şirketimizin de karlılığını artıracak. Şangay'daki Gigafactory üretim tesisimiz de bu yıl yıl faaliyete geçecek" ifadesini kullandı.