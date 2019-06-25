Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, Japonya'dan ithal edilen alüminyuma uygulanan yüzde 10'luk ek vergiden muaf tutuldu. Firma ABD Ticaret Bakanlığı'na yaptığı başvuruda Japon Nippon Light Metal firmasından pil üretimi için satın aldığı yıllık 10 milyon kilogramlık alüminyumun söz konusu vergiden muaf tutulması yönünde başvuruda bulunmuştu. Bu başvuruyu inceleyen Ticaret Bakanlığı, firmanın talep ettiği muafiyeti tanımaya karar verdi.

BİR YIL SÜREYLE VERİLDİ

Tesla'nın söz konusu talebinde Japonya'dan getirilen alüminyumla üretilen pil hücrelerinin Model 3'te kullanıldığı belirtilerek "Tesla ABD'de bu tip pil üreten tek üreticidir ve bu pillerin üretimi önümüzdeki yıllarda katlanarak artacaktır" ifadeleri yer aldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan karar metninde ise "Tesla'nın ihtiyaç duyduğu alüminyum ABD'de yeterli miktarda ve tatmin edici kalitede üretilmemektedir" denildi. Bakanlık muafiyetin bir yıllığına verildiğini açıkladı.