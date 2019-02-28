Elektrikli otomobiller kervanına İsveç'ten yeni bir model katıldı. Buna göre, Volvo'nun 'premium performans' markası Polestar, yüzde yüz elektrikli bir sedan model tanıttı.

Polestar 2 adı verilen modelin, 5 koltuklu yapısıyla doğrudan Tesla Model 3 ile rekabet için geliştirildiği belirtiliyor.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, İsveç'in Stockholm kentinde tanıtılan Polestar 2, 59 bin 900 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Tam şarj ile 440 kilometre menzile sahip model, 416 kilometre menzil sunabilen Model 3'ten daha fazla yol gidebilmesi ile dikkat çekiyor. Buna karşın, aracın fiyatının da Avrupa'da 58 bin 800 eurodan satılan Model 3'ten daha yüksek olduğu görülüyor.

'YILDA 50 BİN ADET SATARIZ'

Polestar CEO'su Thomas Ingenlath, 2020'nin ilk yarısından itibaren yılda 50 bin adet Polestar 2 satmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yıllık üretim kapasitesinin de, satışların gidişatına göre netlik kazanacağı bilgisini veren Ingenlath, "Eğer elektrikli araç pazarı umduğumuz gibi gelişim gösterirse, üretim hacminde bir sınırlamaya gerek kalmayacak. Kapasitenin belirlenmesinde Polestar 2'nin yaratacağı etki ve elektrikli otomobillere verilen teşvikler belirleyici olacak" dedi.

Küresel satış hedeflerine de değinen Ingenlath, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'in, Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturmasını beklediklerini söyledi.

KÜRESEL REKABETTE ELEKTRİKLİLER ÖNE ÇIKIYOR

Gün geçtikçe içten yanmalı motorlara karşı ilginin azaldığı Çin ve Avrupa'da, tüketiciler elektrikli modellere daha fazla yöneliyor. Gelişmeler, her iki pazarda da üreticilerin daha çok elektrikli model tanıtımına ağırlık vermesine neden oluyor.

Volvo'nun daha önce tanıtacağını açıkladığı 5 tam elektrikli modelin ilki olan Polestar 2'nin tanıtımı da, Tesla’nın Avrupa’daki ve Çin’deki Model 3 satışlarını artırmaya çalıştığı bir zamana denk geldi.

Öyle ki, söz konusu pazarlarda elektrikli otomobillere verilen destekler artarken, ABD'de ise tam tersi bir durum söz konusu. Neticede, kendi ülkesinde satışların düşmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalan Tesla da, soluğu Avrupa ve Çin'de almış durumda.

Son dönemde, Çin’deki ve Avrupa’daki geleneksel yanmalı motorlu taşıtlara olan talebin, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının da etkisiyle yavaşlaması da, markalar için elektrikli araç piyasasında daha fazla varlık göstermenin önemini artıran bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Bu noktada, Volvo'nun Polestar üzerinden elektrikli araç pazarını domine eden Tesla ile rekabete soyunduğu gibi, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW gibi markaların da premium elektrikli modelleri ile bir süredir pazar paylarını artırmaya çalıştığını belirtmekte fayda var.

ÜRETİMİ ÇİN'DE YAPILACAK

Gelişmeler, Tesla'nın yakında Çin'de üretimine başlayacağı Model 3'ün fiyatlarını aşağı çekmesine neden olurken, 100 yıllık üreticilerin de dünyanın en büyük pazarını Tesla'ya kaptırmamak için üretimlerini buraya taşıdığı fark ediliyor.

Bu kapsamda, Polestar 2'nin de Çin'de üretileceği açıklanması sürpriz olmadı. Volvo modelleri ile aynı platformu paylaşan Polestar modelleri, markanın Çinli sahibi Geely'nin tesislerinde üretilecek. Bu sayede, modelin Çin'deki fiyatlarının ülkeye ithal edilen rakiplerine göre daha uygun seviyede kalması hedefleniyor.

İlk etapta, Çin, ABD, Kanada ve 6 Avrupa ülkesinde satışa sunulacak modelde, sigorta ve bakım maliyetleri için yeni bir ödeme seçeneği sunulacağı bildirildi. Buna göre, söz konusu ücretlerin aylık üyelik ücreti gibi bir model ile ödenebileceği kaydedildi.





