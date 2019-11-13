'En İyi Yönetilen Şirketler' belli oldu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk, şirketin yeni fabrikasının Almanya'da kurulacağını açıkladı.

Musk'ın açıklaması ile, Avrupa'da ilk kez bir Tesla fabrikasının kurulacağı da ortaya çıkmış oldu.

Öte yandan, Elon Musk, Tesla'nın 'Gigafactory' ismi verilen dev üretim tesislerinin dördüncüsünün Berlin'e açılacağını bildirdi.

Elon Musk'ın açıklamalarına göre, Tesla'nın Berlin fabrikası kentteki havaalanına yakın konumlandırılacak. Kente üretim tesisinin haricinde bir de mühendislik ve tasarım merkezi kurulacağı da gelen bilgiler arasında.

Musk'ın açıklamaları, Tesla'nın artan elektrikli araç rekabetine yeni bir boyut katacağını gösteriyor.

Öyle ki, henüz geçmişi 20 yılı anca bulan Tesla, yüzyıldan fazladır otomotiv endüstrisinde yer alan Alman rakiplerini kendi evlerinde vurmaya hazırlanıyor.

ELEKTRİKLİLERİNİ KENDİ EVLERİNDE ÜRETİYORLAR

Her ne kadar Alman üreticilerin Tesla'nın anavatanı ABD'de fabrikaları olsa bile, bu tesislerde içten yanmalı motora sahip modeller üretiliyor.

Alman üreticiler, milyarlarca dolarlık Ar-Ge yatırımı yaptıkları elektrikli araçlarını ise kendi evlerinde üretiyor.

Tesla'nın Avrupa'daki üretim üssü olarak Almanya'yı seçmesinin hem sembolik hem de stratejik bir önemi bulunuyor.

En başta, Avrupa otomotiv endüstrisinin lideri olan Almanya, Tesla'nın en büyük rakiplerini olan Audi, Mercedes, Porsche ve BMW'ye ev sahipliği yapıyor.

İkinci olarak da, ticaret savaşlarının etkisiyle gümrük duvarlarının yükselme riskine karşın Tesla'nın Almanya'da tesis açmak için kolları sıvadığı söylenebilir.

Öyle ki, Tesla'nın en son Çin'in Şangay kentinde açılışını yaptığı 'Gigafactory' tesisi aynı amaç doğrultusundan atılmış bir adım olarak dikkat çekmişti.

Bu noktada, Tesla'nın diğer 'Gigafactory'lerinin ise ABD'nin Nevada ve New York eyaletlerinde bulunduğunu da belirtelim.

Son olarak, Avrupa kentlerinin emisyon değerlerini düşürmek için elektrikli araç kullanımını teşvik etmeye başlaması da Tesla'nın gözünde eski kıtayı değere bindirmiş durumda.

Kurulacak Berlin fabrikası ile şirketin lojistik maliyetlerinin azalacak olması, Tesla'nın Avrupa'da satılacak 'Made in Germany' modellerinin fiyatlarını aşağı çekebilir.

YÜZDE 14 PAZAR PAYI İLE LİDER

Tesla, 2019 yılında Avrupa elektrikli pazarının lideri konumunda bulunuyor. Markanın Model 3 isimli otomobili yılbaşından bu yana kıtada ulaştığı 46 bin adetlik satış ile pazarın yüzde 14'ünü elinde bulunduruyor.

Tesla'nın Avrupa'daki en yakın Alman rakibi olan BMW i3 ise, 21 bin adetlik satış ile son 10 ayda yüzde 7 pazar payı elde etti. Yılbaşından bu yana Avrupa'da gerçekleşen elektrikli otomobil satışı ise 320 bin adet seviyesinde gerçekleşti.