TEV burs mülakatları ne zaman yapılacak? 2023-2024 Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs mülakatları online mı, yüz yüze mi?

TEV burs mülakatları ne zaman yapılacak? 2023-2024 Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs mülakatları online mı, yüz yüze mi?

Türk Eğitim Vakfı, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde maddi durumu yetersiz olan üniversite öğrencilerine aylık 2.500 TL maddi yardım yapacak. Burs başvurusu yapan öğrencilerin gözü TEV burs mülakat sonuçlarına çevrildi. TEV'in internet sitesinden yapılan duyuruda "Mülakatlarımızın genel olarak Ekim-Kasım aylarında yapılması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı. İşte 2023-2024 Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs mülakatlarına ilişkin detaylar...

3 Şurada Paylaş!









"BİLGİLENDİRMELER E-POSTA VE SMS İLE"

Mülakata girecek adaylara, TEV tarafından evrak yükleme linki ve tarihi, mülakat tarihi ve mülakata katılım linki gibi bilgilendirmeler Ekim ayının ilk haftasından itibaren E-posta ve SMS ile birlikte bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden yapılacaktır.