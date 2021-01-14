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TFF 1. Lig'de ilk devre 108 yabancı oyuncu forma giydi

Altınordu ve Bursaspor'un sadece yerli futbolculara şans verdiği ligde, 9 farklı yurt dışı kökenli ismi sahaya süren Altay, en fazla yabancı oyuncu oynatan takım oldu. Yabancı statüsünde forma giyen futbolculardan 2'si tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Altay'da Marco Paixao'nun 12 gole ulaştığı yabancı futbolcular içinde Giresunsporlu Ibrahima Balde de 7 gol attı

TFF 1. Lig'de ilk devre 108 yabancı oyuncu forma giydi

TFF 1. Lig 2020-2021 sezonunun ilk devresinde 108 yabancı uyruklu futbolcu forma giydi.

Statü gereği kadrolarında en fazla 10 yurt dışı kökenli futbolcu bulundurabilen ve bu isimlerden 6'sına müsabaka kadrosuna yer verebilen TFF 1. Lig ekipleri, sahada aynı anda 5 yabancı oyuncuyla mücadele edebiliyor.

Altınordu ve Bursaspor'un sadece yerli futbolculara şans verdiği ligde diğer 16 ekip ilk yarı boyunca 108 farklı yabancı ismi sahaya sürdü.

Aias Osman, Adana Demirspor ile Tuzlaspor'da, Aldin Cajic ise İstanbulspor ile Tuzlaspor'da forma şansı buldu.

Altay'ın 9 yabancıyla oynadığı ligde, Adana Demirspor, Adanaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Giresunspor ve Tuzlaspor 8'er, Ankaraspor, İstanbulspor, Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor 7'şer, Ankara Keçiörengücü, Beypiliç Boluspor ve Yılport Samsunspor 6'şar, Akhisarspor 5, Eskişehirspor 2 da yabancı futbolcuya şans verdi.

NİJERYA'DAN 12 FUTBOLCU

İlk devre 38 ülkeden yabancı futbolcunun forma giydiği TFF 1. Lig'de, Nijerya'dan 12, Senegal'den 10, Brezilya ile Fildişi Sahili'nden ise 7'şer oyuncu süre aldı.

Bu ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan (6),Gana, Hırvatistan, Kamerun (5),Arnavutluk, Mali, Portekiz (4),Kosova (3),Benin, Fransa, Hollanda, Polonya, Slovenya (2),Almanya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Burkina Faso, Büyük Britanya, Fas, Gambiya, Gine, Güney Afrika, İspanya, İsrail, İtalya, İzlanda, Liberya, Litvanya, Panama, Suriye, Togo ve Venezuela (1) izledi.

2 OYUNCU FORMAYI ÇIKARMADI

Ligin ilk yarısında forma giyen yabancı isimlerden, Adana Demirspor’da Emilijus Zubas ve Menemenspor'da Gentian Selmani tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kaldı.

Ligin ilk devresinde toplam 139 kez rakip fileleri havalandıran yabancı oyuncular içinde, Altay'dan Marco Paixao 12 golle zirvede yer aldı. Giresunsporlu Ibrahima Balde'nin 7 gole ulaştığı ligde, Tuzlaspor'dan Thuram, Aydeniz Et Balıkesirspor'dan Antonio Mrsic ve Adanaspor'dan Ognjen Ozegovic ise 6'şar gol attı.

TFF 1. Lig'in ilk devresinde en fazla süre alan 10 yabancı oyuncu şöyle:

OyuncuTakımMaçSüreSarıKırmızıGol
Emilijus ZubasAdana Demirspor171530300
Gentian SelmaniMenemenspor171530300
Patrick Atchomİstanbulspor171469002
Milan LukacAkhisarspor161440200
Mamadou DiarraGiresunspor161439301
Wellingtonİstanbulspor161435500
Isaac DonkorAdanaspor171405200
Guy LandelRoyal Hastanesi Bandırmaspor161380202
Orlando MosqueraBeypiliç Boluspor161374100
Marco PaixaoAltay1713551012
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