TFF 1. Lig'de ilk yarı raporu

Giresunspor'un zirvede tamamladığı TFF 1. Lig 2020-2021 sezonunun ilk devresinde, liderden itibaren 6. sıraya kadar ekipler birer puan farkla sıralandı.

Sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımların play-off oynayacağı 1. Lig'de, play-off etabının ardından bir ekip daha üst lige çıkacak. Ligde son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Ligde ilk yarı heyecanı dünkü 13. haftadan ertelenen Akhisarspor-Adanaspor karşılaşması ile tamamlandı.

İlk 17 haftalık süreci 35 puanla Giresunspor'un lider tamamladığı ligde, Karadeniz temsilcisini 34 puanlı İstanbulspor, 33 puana sahip Yılport Samsunspor, 32 puanlı Altay, 31 puana ulaşan Adana Demirspor ve 30 puanlı Tuzlaspor izledi.

Devreyi 3 puanla tamamlayan Eskişehirspor, 9 puanlı Ankaraspor ile 13 puana sahip Akhisarspor ise düşme hattında bulunuyor.

Altınordu'nun 1, Adana Demirspor, Altay, Ankara Keçiörengücü ile Tuzlaspor’un ikişer, İstanbulspor’un 7 haftayı lider tamamladığı ligde ilk yarının son haftasında liderliği Altay'dan devralan Giresunspor, devreyi zirvede tamamladı.

1 TAKIMA CEZA

1. Lig'de Eskişehirspor'un TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen cezayla 3 puanı silindi.

Ligde 9. hafta erteleme maçında deplasmanda Adanaspor'u 3-2 mağlup eden Menemenspor, karşılaşmada 6 yabancı oyuncu oynattığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

SERİLER

Giresunspor'un devre arasına 6 maçlık galibiyet serisiyle girdiği ligde, Altay 5, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yılport Samsunspor ve İstanbulspor ise dörder müsabakadan art arda 3 puanla ayrıldı.

Giresunspor üst üste 10 maçta, Tuzlaspor art arda 8 karşılaşmada, Yılport Samsunspor ve İstanbulspor üst üste 7 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Eskişehirspor'un henüz galibiyetinin bulunmadığı ligde Akhisarspor ile Beypiliç Boluspor üst üste 9, Ankaraspor ile Aydeniz Et Balıkesirspor ise art arda 8 müsabakada rakiplerine üstünlük kuramadı.

2020-2021 SEZONU İLK YARI RAPORU

En az kart gösterilen hafta: 1. hafta (39 sarı)

En fazla kart gösterilen hafta: 11. hafta (54 sarı, 4 kırmızı)

Kırmızı kart gösterilmeyen haftalar: 1. ve 6. hafta

En fazla sarı kart gösterilen hafta: 11. hafta (54)

En az sarı kart gösterilen hafta: 9. hafta (34)

Futbolcuları kırmızı kart görmeyen takımlar: Aydeniz Et Balıkesirspor, Beypiliç Boluspor, İstanbulspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yılport Samsunspor

Futbolcuları en fazla kırmızı kart gören takımlar: Ankaraspor, Menemenspor (4)

Futbolcuları en fazla sarı kart gören takımlar: Adanaspor (53)

Futbolcuları en az sarı kart gören takım: Ankara Keçiörengücü (30)

Skorların tasnifi: Ligde 153 maçın 37'si beraberlikle tamamlandı. 68'i ev sahibi (1'i hükmen),48'i de deplasman takımı olmak üzere 116 maç bir ekibin galibiyetiyle bitti ve maçlarda 17 ayrı skor görüldü

En çok görülen skor: 1-0 (29)

Diğer skorlar: 2-1 (25),2-0 (23),1-1 (17),3-1 (13),0-0 (12),3-0 (10),2-2 (6),4-1, 4-2, 6-0 (3),3-2, 3-3, 5-2 (2),4-3, 5-0, 5-3 (1)

En az beraberlik görülen haftalar: 11, 12, 16. ve 17. hafta (1)

En fazla beraberlik görülen hafta: 9. hafta (5)

Deplasmanda en farklı skorla kazanan takım: Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (0-6)

Kendi sahasında en farklı skorla galip gelen takımlar: Altay-Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor (6-0)

Ev sahibi takımların en başarılı olduğu hafta: 15. hafta (7 galibiyet, 2 beraberlik: 23 puan)

Deplasman takımlarının en başarılı olduğu haftalar: 3. ve 13. hafta (5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi: 17 puan)

Deplasman takımlarının galip gelemediği hafta: 15. hafta

Ev sahibi takımların en başarısız olduğu haftalar: 3. ve 13. hafta (2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi: 8 puan)

Deplasman takımlarının en başarısız olduğu hafta: 15. hafta (2 beraberlik, 7 yenilgi: 2 puan)

En az galip gelen takım: Eskişehirspor (0)

En fazla galip gelen takımlar: Altay, Giresunspor ve İstanbulspor (10)

En fazla berabere kalan takım: Menemenspor (7)

En az berabere kalan takım: Altay (2)

En fazla yenilen takım: Ankaraspor (12)

En az yenilen takımlar: Giresunspor, Yılport Samsunspor (2)

En fazla gol atan takım: İstanbulspor (37)

En az gol atan takım: Eskişehirspor (10)

En fazla gol yiyen takım: Eskişehirspor (34)

En az gol yiyen takım: Ankara Keçiörengücü, Giresunspor (13)

Kendi sahasında en başarılı takım: İstanbulspor (9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik: 21 puan)

Kendi sahasında en başarısız takım: Eskişehirspor (9 maçta 4 beraberlik, 5 mağlubiyet: 4 puan)

Kendi sahasında en fazla galip gelen takımlar: Altay, Giresunspor, İstanbulspor, Yılport Samsunspor (6)

Kendi sahasında galip gelmeyen takım: Eskişehirspor

Kendi sahasında en fazla berabere kalan takım: Adana Demirspor, Eskişehirspor (4)

Kendi sahasında berabere kalmayan takım: Bursaspor

Kendi sahasında en fazla yenilen takımlar: Beypiliç Boluspor, Eskişehirspor (5)

Kendi sahasında yenilmeyen takımlar: Adana Demirspor, İstanbulspor

Kendi sahasında en fazla gol atan takım: İstanbulspor (26)

Kendi sahasında en az gol atan takımlar: Beypiliç Boluspor, Eskişehirspor (5)

Kendi sahasında en fazla gol yiyen takımlar: Adanaspor, Menemenspor (14)

Kendi sahasında en az gol yiyen takım: Ankara Keçiörengücü (5)

Deplasmanda en başarılı takım: Giresunspor (8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi: 15 puan)

Deplasmanda en başarısız takım: Eskişehirspor (8 maçta 2 beraberlik, 6 yenilgi: 2 puan)

Deplasmanda en fazla galip gelen takımlar: Adana Demirspor, Altay, Giresunspor, İstanbulspor, Tuzlaspor (4)

Deplasmanda galibiyeti olmayan takım: Eskişehirspor

Deplasmanda en fazla berabere kalan takım: Menemenspor (5)

Deplasmanda beraberliği olmayan takımlar: Adana Demirspor, Altay, Ankaraspor

Deplasmanda en fazla yenilen takım: Ankaraspor (8)

Deplasmanda en az yenilen takımlar: Giresunspor, Yılport Samsunspor (1)

Deplasmanda en fazla gol atan takım: Bursaspor (15)

Deplasmanda en az gol atan takım: Eskişehirspor (5)

Deplasmanda en fazla gol yiyen takım: Eskişehirspor (21)

Deplasmanda en az gol yiyen takımlar: Giresunspor, İstanbulspor (7)

Not: Eskişehirspor'un aldığı ceza puanı değerlendirmeye katılmamıştır.

GOL RAPORU

TFF 1. Lig'in ilk devresinde 37 gole ulaşan İstanbulspor, en skorer takım, rakip ağları 12 kez havalandıran Altay'dan Marco Paixao da en golcü futbolcu oldu.

Ligin ilk yarısındaki 153 müsabakada Adanaspor'un 3-0 hükmen galip ilan edildiği Menemenspor karşılaşması dahil 397 gol atılırken maç başına gol ortalaması 2,59, hafta başına düşen gol sayısı da 23,4 olarak gerçekleşti.

İstanbulspor, attığı 37 golle en skorer takım unvanını aldı. Bu ekibi 31 golle Bursaspor ve otuzar golle de Adana Demirspor ile Altay izledi. Eskişehirspor ise 10 golle en az skor üreten ekip olarak dikkati çekti.

İlk yarıda en fazla gol yiyen ekip, rakiplerinin 34 kez skor üretmesini engelleyemeyen Eskişehirspor oldu. Bu ekibi 31 golle Ankaraspor, 28 golle de Aydeniz Et Balıkesirspor izledi.

Lider Giresunspor ile Ankara Keçiörengücü, 13'er gol yiyerek en iyi savunma performansına imza attılar.

KRALLIKTA ZİRVE PAIXO'NUN

Altay'dan Marco Paixao, 12 golle krallık yarışında ilk sırayı aldı.

Portekizli golcüyü 9'ar golle Bursaspor'dan Ali Akman ile İstanbulspor'dan Onur Ergün ve 8 golle Adana Demirspor'dan Mehmet Akyüz takip etti.

Altaylı Marco Paixao, Eskişehirspor karşılaşmasında 4 gol birden atarken İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz Ankaraspor, Adana Demirsporlu Mehmet Akyüz de Royal Hastanesi Bandırmaspor müsabakasında üç gol kaydetti.

GOLLERİN DAĞILIMI

Ligdeki 397 golün 221'ini ev sahibi ekipler, 176'sını deplasman takımları attı.

Gollerin 1'i hükmen olmak üzere 277'si ayakla, 62'si kafayla, 44'ü penaltıdan atılırken, futbolcular 13 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Müsabakaların ilk 45 dakikalık bölümünde 171, ikinci yarılarda ise 225 gol kaydedildi.

Toplam 56 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 44'ü gole çevrildi. Adana Demirspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor üçer, Akhisarspor, Bursaspor, Eskişehirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Menemenspor birer penaltı atışından faydalanamadı.

Lehine 6 penaltı kararı verilen İstanbulspor, bunların hepsini gole çevirdi. Adana Demirspor, Akhisarspor ve Ankaraspor ligin ilk devresinde penaltıdan gol bulamadı.

KALEYİ ŞAŞANLAR

Ligde 10 takımdan 13 oyuncu, kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Adanaspor'dan Goran Karacic ile Hakan Çinemre, Altınordu'dan Erhan Erentürk ile Muzaffer Kocaer, Ankara Keçiörengücü'nden Mert Kula, Aydeniz Et Balıkesirspor'dan Abdulhamit Yıldız, Beypiliç Boluspor'dan Burak Bekaroğlu, Giresunspor'dan Sergen Piçinciol, Menemenspor'dan Gentian Selmani, Tuzlaspor'dan İsmail Konuk, Yılport Samsunspor'dan Erkam Reşmen ve Guy Yameogo ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'dan Ercan Coşkun, topu kendi ağlarına gönderdi.

KART RAPORU

TFF 1. Lig 2020-2021 sezonunun ilk devresindeki 153 müsabakada 746 sarı ve 29 kırmızı kart gösterildi.

Ligin ilk yarısında hafta başına 1,71 kırmızı ve 43,9 sarı kart ortalaması oluştu.

Hakemler, 4. haftadaki Adana Demirspor-Adanaspor maçında 11, 7. haftadaki Altay-Giresunspor, 10. haftadaki Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor ve Ankaraspor-Adanaspor karşılaşmalarında ise 10'ar sarı kart gösterdi.

3. haftadaki Beypiliç Boluspor-Altınordu ve 13. haftadaki Akhisarspor-Adanaspor müsabakalarında hakemler sarı kartlarına başvurmadı.

İlk devrede 10. haftadaki Menemenspor-Altay ve 16. haftadaki Tuzlaspor-Altınordu müsabakalarında hakemler kırmızı kartlarını ikişer kez kullandı.

SARI KARTLAR

Adanaspor, 53 kezle ligin ilk yarısında en fazla sarı kart gören ekip oldu. Adanaspor'u 51 kartla Eskişehirspor, 50 kartla Akhisarspor ve 48 kartla Menemenspor izledi.

Ligin en az sarı kart gören ekibi ise hakemlerin 30 kez uyarı verdiği Ankara Keçiörengücü oldu.

Adanaspor’dan Canberk Dilaver ile Beypiliç Boluspor’dan Bekir Yılmaz 8’er kezle en fazla sarı kart gören isimler oldu.

KIRMIZI KARTLAR

Toplam 29 kırmızı kartın gösterildiği TFF 1. Lig'de Aydeniz Et Balıkesirspor, Beypiliç Boluspor, İstanbulspor ve Royal Hastanesi Bandırmasporlu futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı.

Ankaraspor ile Menemensporlu futbolcular 4, Altınordu ve Eskişehirsporlu futbolcular ise üçer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Ankaraspor’dan Milos Stanojevic, Menemenspor’dan Sikiru Olatunbosun ile Bereket Sigorta Ümraniyespor’dan Gökhan Süzen ikişer kez kırmızı kart gördü.

TAKIMLARA GÖRE KARTLAR

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu ilk yarı kart raporu şöyle: