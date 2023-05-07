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TFF 1. Lig sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu ve günün maçları

TFF 1. Lig'de son haftalara girilirken aynı anda yedi maç birden oynandı. Sakaryaspor, Manisa FK, Bandırmaspor, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Bodrumspor ve Altay rakiplerini mağlup etmeyi başardı. İşte 1. Lig'de günün sonuçları

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  • TFF 1. Lig sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu ve günün maçları - Spor haberleri

    Sakaryaspor, Pendikspor'u 3-2 mağlup etti. Sakaryaspor'un gollerini 20. dakikada Burak Süleyman, 23. dakikada Mesut Özdemir (k.k.) 45. dakikada ise Hakan Yavuz kaydetti.

     
  • TFF 1. Lig sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu ve günün maçları - Spor haberleri

    Pendikspor 73 ve 84'de Oltan Karakullukçu ile iki gol bularak farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda gol olmayınca kazanan Sakaryaspor oldu.
  • TFF 1. Lig sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu ve günün maçları - Spor haberleri

    Bu sonucun ardından Sakaryaspor kritik mücadelede galibiyete uzanarak puanını 62'ye yükseltti ve Pendikspor'un bir basamak üzerine çıktı. 61 puanda kalan Pendikspor ise 4. sırada kaldı. 
  • TFF 1. Lig sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu ve günün maçları - Spor haberleri

    EGE'DE KAZANAN YOK

    İki Ege ekibinin karşı karşıya gelirken kazanan çıkmadı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Manisa FK, Göztepeli Michee Ngalina'nın kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçti.
  • TFF 1. Lig sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu ve günün maçları - Spor haberleri

    Mücadelede son dakikalar oynanırken Göztepe Bayere Junior Loue skora dengeyi getirdi. Maç 1-1 sonuçlanırken Göztepe haftayı 59, Manisa FK ise 53 puanla noktaladı. 
  • TFF 1. Lig sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu ve günün maçları - Spor haberleri

    BANDIRMASPOR 2 ATTI 3 ALDI

    Bandırmaspor, Boluspor'u konuk ederken 3 puana ilk yarıda attığı gollerle uzandı. 9'da Soukou perdeyi açarken Mulumba 23'te farkı 2'ye yükseltti. 
  • TFF 1. Lig sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu ve günün maçları - Spor haberleri

    Boluspor 73'te Furkan Demir ile farkı 1'e indirse de kalan dakikalarda skor değişmedi. Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 54'e yükseltirken Boluspor 49 puanda kaldı. 
  • TFF 1. Lig sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu ve günün maçları - Spor haberleri

    RİZESPOR ADIM ADIM SÜPER LİG'E

    Çaykur Rizespor, Tuzlaspor'u evinde 4-2 mağlup ederek Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. 15. dakikada Bolasie perdeyi açarken 27'de yine Bolasie farkı 2'ye çıkardı. 

     
  • TFF 1. Lig sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu ve günün maçları - Spor haberleri

    İlk yarının son anlarında Benhur Keser farkı 3'e yükseltti. 65'te Tuzlaspor'da Segun Adeniyi penaltı vuruşundan yararlanamadı. 76'da Iseka farkı 2'ye indirirken Rizespor'da Benhur, 81'de bir gol daha buldu ve skor 4-1'e geldi.
  • TFF 1. Lig sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu ve günün maçları - Spor haberleri

    Iseka 88'de farkı yeniden 2'ye indirse de kalan dakikalarda gol olmadı. Rizespor bu galibiyet ile puanını 66'ya yükseltirken Tuzlaspor ise 38 puanda kaldı. 
  • TFF 1. Lig sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu ve günün maçları - Spor haberleri

    BODRUMSPOR'DAN TEK KURŞUN

    Ligde oynanan bir diğer maçta ise Bodrumspor evinde Altınordu'yu 1-0 yendi. Galibiyeti getiren golü 79. dakikada Kenan Özer penaltıdan kaydetti.
  • TFF 1. Lig sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu ve günün maçları - Spor haberleri

    Bu sonucun ardından 58 puana yükselen Bodrumspor, play-off barajında bulunuyor. 34 puanda kalan Altınordu'nun ise matematiksel olarak ligden düşme ihtimali bulunuyor.
  • TFF 1. Lig sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu ve günün maçları - Spor haberleri

    GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN KRİTİK ZAFER

    Lige veda edecek ikinci ekibin son 3 haftada belirleneceği ligde düşme hattının önemli maçında Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği Bursa'da karşı karşıya geldi. Başkent ekibi 45. dakikada Buğra Çağıran'ın penaltıdan attığı golle maçı 1-0 kazandı. 
  • TFF 1. Lig sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu ve günün maçları - Spor haberleri

    Erzurumspor'da Estrela, 61. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 34 puana yükselen Gençlerbirliği çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. BB Erzurumspor ise 33 puanla 16. sırada kaldı.
  • TFF 1. Lig sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu ve günün maçları - Spor haberleri

    ALTAY 3 ATTI!

    Lige veda eden Denizlispor ise İzmir'de Altay'a 3-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada Ceyhun Gülselam, 59 ve 90+3'te Marco Paixao kaydetti. 
  • TFF 1. Lig sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu ve günün maçları - Spor haberleri

    Bu galibiyetin ardından 37 puana (1 maçı fazla) yükselirken ligde kalma yolunda kritik bir galibiyete imza attı. 17 puanlı Denizlispor'un ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşmişti.
  • TFF 1. Lig sonuçları! TFF 1. Lig puan durumu ve günün maçları - Spor haberleri

    HAFTANIN PROGRAMI

    Altınordu - Erzurumspor FK

    Boluspor - Eyüpspor

    Gençlerbirliği - Sakaryaspor

    Göztepe - Çaykur Rizespor

    Pendikspor - Bandırmaspor

    Samsunspor - Bodrumspor

    Tuzlaspor - Manisa FK

    Altay - Tuzlaspor

    Bandırmaspor - Gençlerbirliği

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