Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman ve hangi tarihlerde? TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri nasıl oldu?

TFF 1. Lig'de normal sezon, bu hafta sonu oynanan 36. hafta mücadeleleri ile sona erdi. Lider Samsunspor ile 2. sıradaki Çaykur Rizespor'un doğrudan Süper Lig'e yükselme hakkı kazanmasıyla beraber gözler play-offlara çevrildi. İşte, play-off eşleşmeleri ve söz konusu maçların tarihlerine ilişkin tüm bilgiler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman ve hangi tarihlerde? TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri nasıl oldu?

    TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor. Bu yıl statüsü değişen play-offlarda 5 takım mücadele edecek ve rakiplerini eleyen son takım adını Süper Lig'e yazdıran 3. takım olacak. İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı TFF 1. Lig 2022-2023 sezonu play-off sistemi, eşlemeleri ve karşılaşmaların tarihleri...
  • TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman ve hangi tarihlerde? TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri nasıl oldu?

    PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

    TFF 1. Lig'de normal sezonun sona ermesiyle birlikte play-off eşleşmeleri de belli oldu. 3. sıradaki Pendikspor'un, direkt olarak play-off finaline yükselmesi ile birlikte 4. sıradaki Bodrumspor ile 7. sıradaki Göztepe, 5. sıradaki Sakaryaspor ile de 6. sıradaki Eyüpspor eşleşti.
  • TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman ve hangi tarihlerde? TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri nasıl oldu?

    TFF AÇIKLADI! TEK MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE...

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 sezonu TFF 1. Lig eşleşmelerinin oynanacağı tarihleri açıkladı.

    Yapılan açıklamaya göre; karşılaşmalar, tek maç eleme usulü ile 26 Mayıs Cuma günü ev sahibi takımların sahasında oynanacak.
  • TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman ve hangi tarihlerde? TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri nasıl oldu?

    İŞTE PLAY-OFF MAÇLARI TARİHLERİ

    26 MAYIS 2023 CUMA

    17:00 Bodrumspor - Göztepe

    20:00 Sakaryaspor - Eyüpspor
  • TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman ve hangi tarihlerde? TFF 1. Lig play-off eşleşmeleri nasıl oldu?

    Müsabakaları kazanan takımlar, çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak ve tur atlayan taraf Pendikspor'un finaldeki rakibi olacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.