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        TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekildi

        TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig 2024-25 sezonunun fikstür çekimi Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:13 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:16
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        2. Lig ve 3. Lig'de fikstür çekildi
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

        TFF 2. Lig, 31 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık'ta sona erecek. İkinci devrenin 18 Ocak 2025'te başlayacağı ligde normal sezon 3 Mayıs 2025'te tamamlanacak ve ardından play-off aşamasına geçilecek.

        2. Lig'de 22'nci ve 29'uncu hafta müsabakaları hafta içinde oynanacak.

        Gruplarında ilk sırayı alan 2 takım ile play-off'tan gelen bir ekip, 1. Lig'e yükselecek.

        Son 3 sırayı alan takımlar ise küme düşecek.

        TFF 3. Lig ise 7 Eylül'de yapılacak müsabakalarla başlayacak ve ilk yarı 15 Aralık'ta son bulacak.

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        İkinci devrenin 18 Ocak 2025'te başlayacağı 3. Lig'de normal sezon 26 Nisan'da son erecek ve play-off maçlarına geçilecek.

        Ligde 26. hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak.

        Gruplarında ilk sırayı alan 4 takım ile play-off'tan gelen 2 ekip, 2. Lig'e yükselme hakkı kazanacak.

        Son 3 sıradaki takımlar ise sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.

        TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

        2. Lig

        Beyaz Grup:

        Sarıyer-Hes İlaç Afyonspor

        Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK-Kepezspor

        1461 Trabzon FK-Isparta 32

        Altınordu-İnegölspor

        Karaköprü Belediyespor-Kırklarelispor

        Altay-Anagold 24Erzincanspor

        Batman Petrolspor-Ankaraspor

        Fethiyespor-GMG Kastamonuspor

        İskenderunspor-Tuzlaspor

        Kırmızı Grup:

        Somaspor-Diyarbekirspor

        Erbaaspor-Bucaspor 1928

        Arnavutköy Belediyesi Futbol-Karacabey Belediyespor

        Ankara Demirspor-Serik Belediyespor

        68 Aksaray Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı

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        Menemen FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu

        Çimentaş Elazığspor-Karaman FK

        AcnTURK Sigorta Vanspor-Belediye Derincespor

        Giresunspor-Nazilli Belediyespor

        3. Lig

        1. Grup:

        Artvin Hopaspor-23 Elazığ FK

        Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Bulvarspor

        Karşıyaka-Kırşehir Futbol

        Düzcespor-Bursaspor

        Tokat Belediye Plevnespor-Belediye Kütahyaspor

        Ergene Velimeşespor-Silifke Belediyespor

        Muş 1984 Muşspor-Kahramanmaraşspor

        Anadolu Üniversitesi-Kuşadasıspor

        2. Grup:

        Amasyaspor-Muğlaspor

        Smart Holding A.Ş. Çayelispor-Silivrispor

        Tire 2021 FK-Kelkit Hürriyetspor

        Etimesgut Belediyespor-Uşakspor

        Balıkesirspor-Fatsa Belediyespor

        Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Türkmetal 1963

        Nevşehir Belediyespor-İnegöl Kafkasspor

        Adıyaman FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

        3. Grup:

        Osmaniyespor FK-52 Orduspor FK

        Bayburt Özel İdarespor-Çorluspor 1947

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        Yozgat Belediyesi Bozokspor-Alanya Kestelspor

        Bursa Yıldırımspor-Çankayaspor

        Ayvalıkgücü Belediyespor-Aliağa Futbol

        Küçükçekmece Sinopspor-Pazarspor

        Efeler 09-Viranşehir Belediyespor

        Karatay Termal 1922 Konyaspor-Karabük İdmanyurdu

        4. Grup:

        Kahramanmaraş İstiklalspor-Ağrı 1970

        Kırıkkalegücü-Büyükçekmece Tepecikspor

        Zonguldak Kömürspor-Talasgücü Belediyespor

        Sebat Gençlikspor-1926 Polatlı Belediyespor

        Turgutluspor-Nilüfer Belediye FK

        Denizlispor-Bergama Sportif Faaliyetler

        Mardin 1969-Niğde Belediyespor

        Orduspor 1967-Edirnespor

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