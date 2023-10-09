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        Haberler Spor Futbol TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt'ten EURO 2032 açıklaması - Futbol Haberleri

        TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt'ten EURO 2032 açıklaması

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliği için İtalya Futbol Federasyonu yetkilileri ile birlikte olumlu kararı beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 20:53 Güncelleme: 09.10.2023 - 20:53
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        Mustafa Eröğüt'ten EURO 2032 açıklaması
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliği için İtalya Futbol Federasyonu yetkilileri ile birlikte olumlu kararı beklediklerini söyledi.

        İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde TFF ile İtalyan Futbol Federasyonu heyetlerinin, UEFA Yönetim Kurulu'na yarın yapılacak sunumu öncesinde son hazırlık toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Eröğüt, şöyle konuştu:

        "Yarın Türk futbolu için tarihi bir gün olabilir. 2028 ve 2032 Avrupa şampiyonalarının adaylık sürecinin sonuna geliyoruz. Türk futbolu, Avrupa Şampiyonası adaylığı için çok emek verdi. 2008'den itibaren 5 kez adaylığımız oldu maalesef kazanamadık. Yarın umarım iyi bir gün olacak. Bunun için çalışıyoruz. Bugün burada son toplantımızı yaptık. İtalyan Federasyonu ile stratejik bir iş birliğimiz var. Aramızda çok iyi bir sinerji oluştuğunu düşünüyoruz. Son birkaç aydır da beraber çalışıyoruz. Turnuvaya zaten statlarımız, havaalanlarımız ve altyapımızla hazırız. 10 şehirle aday olmuştuk, çok güçlü bir dosyamız vardı, bu stratejik iş birliğiyle daha da güçlendiğimizi düşünüyoruz. Son dönemlerde büyük turnuvalara katılan takım sayısı arttıkça ortak düzenleme sayısı da artıyor. Önümüzdeki iki Dünya Kupası'nda da bunu göreceğiz. Burada da hem yükü paylaşmak hem de stratejik iş birliği iyi olacak."

        UEFA'nın EURO 2032 ev sahipliği için yarınki karar toplantısının süreci hakkında bilgi veren Eröğüt, "Yarın sabah 9.30'da UEFA'nın yönetim kurulu var, biz de adaylar olarak burada son sunumumuzu yapacağız. Ondan sonra UEFA Yönetim Kurulu son değerlendirmesini yapacak ve adaylık sonuçlarını açıklayacak. Tahminim İsviçre saati ile 11.30-12.00 gibi adaylık sürecinin sonuna geleceğiz. İyi haberler almak için bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        "SADECE 2032 ADAYLIĞIMIZ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME OLACAK"

        Türkiye'nin EURO 2028 adaylığından çekildiğini hatırlatan Eröğüt, "İlk başta hem 2028 hem 2032'ye aday olmuştuk, ardından İtalyan Federasyonu ile yaptığımız toplantılar, oluşan sinerjiyi hissettikten sonra yönetim kurulumuzla istişare ederek, UEFA'ya 2028 adaylığından çekilerek sadece 2032'ye odaklanmak istediğimizi belirttik. UEFA geçen hafta 2028 adaylığımızdan çekildiğimizi resmi olarak açıkladı. Yarın sadece 2032 adaylığımız üzerinden değerlendirme olacak. Bu konu hakkında bir karışıklık olmasın." şeklinde konuştu.

        EURO 2032 ev sahipliğinin kazanılması sonrasında, turnuvanın düzenleneceği şehirlerin belirlenmesi için zaman olduğunu aktaran Mustafa Eröğüt, "Bu yarının konusu değil. Biz 10 şehir verdik, bunu 5 stadyuma düşüreceğiz. Yapılacak istişarelerle, 2 yıl içerisinde diğer tüm detaylar belirlenecek. UEFA'nın bakışı çok olumlu, son dönemlerdeki organizasyonlar çok olumlu geçti. Özellikle son yapılan Şampiyonlar Ligi finali ve kura çekimleri. UEFA ve TFF çok iyi bir uyum içerisinde. Avrupa Ligi finaline Beşiktaş Stadı için başvurduk. Umarım bunu da kazanacağız. Büyük organizasyonları yapma yetimiz yüksek, UEFA'da bundan memnun gözüküyor." açıklamasında bulundu.

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