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        Haberler Spor Futbol Milli Takım TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve milli futbolcular, Aziz Sancar'ı ziyaret etti - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve milli futbolcular, Aziz Sancar'ı ziyaret etti

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve beraberindeki A Milli Takım heyeti, Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı ABD'de ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 22:58 Güncelleme: 09.06.2025 - 22:58
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        A Milli Takım'dan Aziz Sancar'a ziyaret!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve A Milli Futbol Takımı oyuncuları, Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Aziz Sancar'ı ABD'de ziyaret etti.

        TFF'nin internet sitesindeki açıklamaya göre Chapel Hill'deki Sancar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, Hacısomanoğlu'nun yanı sıra Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ile A Milli Futbol Takımı oyuncuları Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci de yer aldı.

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        Ay-yıldızlı heyet, Aziz Sancar ile Sancar Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan'dan kültür merkezi hakkında bilgi aldı.

        Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Sancar'a isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması, takım kaptanlarından Çağlar Söyüncü'nün tüm futbolcular tarafından imzalanan forması ve çeşitli hediyeler takdim etti.

        Sancar da memnuniyetini ifade ederek heyettekilere hayat hikayesini anlatan imzalı kitaplar verdi.

        Meksika ile oynanacak maçta takıma başarılar dileyen Sancar, karşılaşmayı TFF'nin davetiyle stadyumda izleyeceğini belirtti.

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