        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Montella ile yola devam edeceğiz! - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Montella ile yola devam edeceğiz!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol sahada oynanıyor. Benim tek arzum sahada hakemi kimse görmesin ve oynanan futbolu görsün. İnşallah da öyle olur, hakem arkadaşlarımız da maçı iyi yönetirler. Hiç kimsenin hakkı yenmesin. Hak eden kazansın" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 19:46 Güncelleme:
        "Montella ile yola devam edeceğiz"

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        A Milli Futbol Milli Takımı'nın hedeflerinden, hakem yönetimlerine, prim tartışmalarından, teknik direktör konusuna kadar birçok konuda konuşan Hacıosmanoğlu, dikkat çeken mesajlar verdi.

        "BU MİLLİ BİR DAVA, 80 MİLYONLA SINIRLI DEĞİL"

        İki takıma da başarılar dileyerek sözlerine başlayan Başkan Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayarak, "İki takıma da başarılar diliyorum. Dünya Kupası'na katılmamızdan dolayı annem ile babamın mezarını ziyaret ettim. Türk futboluna federasyon başkanı olarak çok değerli başkanlar hizmet etti. Bu yüzden Trabzonlu diye ayırmaya gerek yok. Bu milli bir dava, hatta bunu 80 milyon olarak da düşünmeyin. Biz Türk İslam alemini temsil ediyoruz. 20'ye yakın ülke federasyonu aradı '80 milyon olarak düşünmeyin, biz Türkiye'nin dünya kupasında başarısını bekliyoruz bununla gurur duyacağız' diye. Kosova'yı eledikten sonra bile Kosova Futbol Federasyon başkanı aradı ve başarı dileklerini diledi. Allah nasip eder inşallah kupayı alır geliriz" ifadelerini kullandı.

        "TEK ARZUM SAHADA HAKEMİ KİMSE GÖRMESİN, OYNANAN FUTBOLU GÖRSÜN"

        Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasına ilişkin beklentilerini dile getiren İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem yönetimine dikkat çekerek, "Futbol sahada oynanıyor. Benim tek arzum sahada hakemi kimse görmesin ve oynanan futbolu görsün. İnşallah da öyle olur, hakem arkadaşlarımız da maçı iyi yönetirler. Hiç kimsenin hakkı yenmesin. Hak eden kazansın" dedi.

        "BİZ ÇOCUKLARI EĞER MOTİVE EDEBİLDİYSEK NE MUTLU BİZE"

        Milli takım oyuncularına verileceği iddia edilen primler hakkında da konuşan Hacıosmanoğlu, "Allah bana TFF başkanlığını nasip etti. Para ne günler için lazım, bugünler için lazım. Biz çocukları eğer motive edebildiysek ne mutlu bize. Parayı mezara götürmeyeceğiz. Kimse merak etmesin biz kendi paramızla, kendi sermayemizle çocuklara veriyoruz. Eğer dünya şampiyonu olursak da oyuncularımız belki de hiç hayal etmedikleri şeylerle karşılaşacaklar. İnsanlar bir şeylerin altında başka şeyler arıyor ama ben onları duymuyorum" şeklinde konuştu.

        "MONTELLA İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceğine ilişkin soruya da yanıt veren Başkan Hacıosmanoğlu, "Kendisi ile uzun süreli bir mukavelemiz var. Kosova'ya yenilseydik bile biz kendisiyle olmaya devam edecektik. Zaten ben bu federasyonun başında olduğum sürece hocamız takımın başındadır. Bu milli takımı zaten kendisi kurdu, bu aile ortamını o oluşturdu. İnşallah bu takımın başında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

