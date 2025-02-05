TFF'den Gürsoy Yalçın'a başsağlığı dileği

TFF, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın için başsağlığı paylaşımında bulundu.

TFF'den Yalçın'ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, "A Millî Futbol Takımımızın eski oyuncusu ve teknik direktör Ali Rıza Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde de yer alan ancak bir süredir tedavi gören Merhum Gürsoy Yalçın'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.