TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu, hastaneye kaldırıldığı iddia edilen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı.
Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurmuştur.
Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup kendisi evinde istirahat etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."