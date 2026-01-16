Habertürk
        Haberler Spor Futbol TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu açıklaması - Futbol Haberleri

        TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu açıklaması

        Türkiye Futbol Federasyonu, hastaneye kaldırıldığı iddia edilen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 12:36 Güncelleme: 16.01.2026 - 12:36
        TFF'den Hacıosmanoğlu açıklaması
        Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı.

        Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, dün kontrol amaçlı bir sağlık kuruluşuna başvurmuştur.

        Yapılan tetkikler sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup kendisi evinde istirahat etmektedir.

        Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

