TFF Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 16 Ekim'de genel sekreter olan Taner Senseven'in yardımcılığı görevine Mustafa Aztopal getirildi.

Son olarak Samsunspor’da görev alan Mustafa Aztopal daha önce Kasımpaşa, Qabala ve Fortuna Sittard takımlarında üst düzey yöneticilik yapmıştı.

Samsunlu bir ailenin çocuğu olarak 1978'de Almanya'nın Schwerte kentinde doğan Aztopal Marmara Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Bir süre hakemlik de yapan Mustafa Aztopal, 2011'de Liverpool Üniversitesinde futbol endüstrisi üzerine yüksek lisansın gerçekleştirdi.

Aztopal son olarak Samsunspor’da genel menajerlik ve CEO görevlerinde bulunmuştu.