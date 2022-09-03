TFF'ye ateş açan zanlının ifadesi ortaya çıktı! 0:00 / 0:00

AA

TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırının ilk incelemelere göre yaklaşık 200 metreden yapıldığı ve 11 el ateş açıldığı, saldırının binanın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

TOPLANTI SIRASINDA SALDIRI OLDU AA'da yer alan habere göre toplantı odasının bulunduğu kata 5, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin odasına da bir merminin isabet ettiği, saldırı sırasında yönetim kurulunun toplantı halinde olduğu kaydedildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ Saldırının ardından gözaltına alınan zanlılardan Cüneyt U'nun ilk ifadesinde olayı gerçekleştirirken alkollü olduğunu, havaya ateş ettiğini ve kesinlikle hedef gözetmediğini, olayın bir talihsizlik ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

18 SUÇ KAYDI VAR, GÜMRÜK MÜŞAVİRİ Kasten yaralama ve benzeri 18 suçtan kaydının olduğu tespit edilen Cüneyt U'nun gümrük müşavirliği yaptığı bilgisine ulaşıldı.

EVİNDEN 2 TÜFEK, 2 SİLAH ÇIKTI Zanlılardan 56 yaşındaki Cüneyt U. Öte yandan saldırının ardından Cüneyt U'nun evinde yapılan aramada 2 av tüfeği ve hobi bahçesinde olayda kullanıldığı belirtilen 2 adet 9 mm silah ve 12 fişek bulundu.