        Haberler Kültür-Sanat The Annesi Ninja dünya prömiyerini İstanbul Film Festivali'nde yapıyor

        Sinan Yabgu Ünal'ın yönetip yazdığı, Özge Gürel ve Kızılcık Şerbeti ile yıldızı parlayan Fatih Gühan'ın başrolünü paylaştığı The Annesi Ninja, 45. İstanbul Film Festivali'nde Yeni Bakışlar bölümünde seyirciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 15:43 Güncelleme:
        The Annesi Ninja'nın dünya prömiyeri İstanbul Film Festivali'nde

        Sinan Yabgu Ünal’ın yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu yazdığı, Özge Gürel ve Fatih Gühan'ın başrollerini paylaştığı The Annesi Ninja, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali’nde seyirciyle ilk kez buluşacak.

        Yapımcılığını Alper Aydın ve Salih Fahlioğulları’nın yaptığı Sev Yapım imzalı The Annesi Ninja, 9-19 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin Yeni Bakışlar yarışma bölümünde gösterilecek.

        REKLAM

        TEK SEKANS, KESİNTİSİZ VE GERÇEK ZAMANLI!

        Yer aldığı dizi ve filmlerle yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip başarılı oyuncu Özge Gürel'in başrolü Kızılcık Şerbeti ile yıldızı parlayan Fatih Gühan ile paylaştığı filmin görüntü yönetmenliğini Sonbahar, Atiye, Şahsiyet, Boğa Boğa gibi yapımlara imzasını atan Feza Çaldıran yaptı. Yönetmen Sinan Yabgu Ünal’ın ilk uzun metrajlı filmi olan The Annesi Ninja, tek sekans, kesintisiz ve gerçek zamanlı anlatımı ile festivalde dikkat çekecek yapımlar arasında yerini alıyor.

        YALAN İLE GERÇEK BULANIKLAŞINCA!

        Filmin konusu ise şöyle; “Geçmişindeki travmalardan kaçan Kerim (Fatih Gühan), Melis (Özge Gürel) ile kurduğu ilişkide, yaşadıklarına dair hiçbir şey anlatmak istemez. İki yılın ardından, huzurlu bir tatil umuduyla Kerim’in anılarının saklı olduğu adaya giderler. Çiftin küçük çatışmaları trajikomik bir şekilde büyürken sessizlikler de konuşmaya başlar. Tatil bitmek bilmeyen bir kavgaya dönüşmüştür. Açlık ve yorgunluk bastırıyor, sınırlar zorlanıyordur. Başkalarını acımasızca yargılayan Kerim, yaşanan bir kazayla beraber kendi vicdanıyla baş başa kalır; yalan ile gerçek bulanıklaşır.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 23 Mart 2026 (Trump Savaştan Geri Mi Adım Attı?)

        Trump savaştan çark mı etti? Arabulucu Türkiye mi olacak? Savaşa ekonomi freni mi? İsrail'de neler yaşanıyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #The Annesi Ninja
        #İstanbul Film Festivali
        #Fatih Gühan
        #kızılcık şerbeti
        #Özge Gürel
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "20 kilo verdim"
