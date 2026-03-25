The Annesi Ninja dünya prömiyerini İstanbul Film Festivali'nde yapıyor

Sinan Yabgu Ünal’ın yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu yazdığı, Özge Gürel ve Fatih Gühan'ın başrollerini paylaştığı The Annesi Ninja, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali’nde seyirciyle ilk kez buluşacak.

Yapımcılığını Alper Aydın ve Salih Fahlioğulları’nın yaptığı Sev Yapım imzalı The Annesi Ninja, 9-19 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin Yeni Bakışlar yarışma bölümünde gösterilecek.

TEK SEKANS, KESİNTİSİZ VE GERÇEK ZAMANLI!

Yer aldığı dizi ve filmlerle yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip başarılı oyuncu Özge Gürel'in başrolü Kızılcık Şerbeti ile yıldızı parlayan Fatih Gühan ile paylaştığı filmin görüntü yönetmenliğini Sonbahar, Atiye, Şahsiyet, Boğa Boğa gibi yapımlara imzasını atan Feza Çaldıran yaptı. Yönetmen Sinan Yabgu Ünal’ın ilk uzun metrajlı filmi olan The Annesi Ninja, tek sekans, kesintisiz ve gerçek zamanlı anlatımı ile festivalde dikkat çekecek yapımlar arasında yerini alıyor.

YALAN İLE GERÇEK BULANIKLAŞINCA!

Filmin konusu ise şöyle; “Geçmişindeki travmalardan kaçan Kerim (Fatih Gühan), Melis (Özge Gürel) ile kurduğu ilişkide, yaşadıklarına dair hiçbir şey anlatmak istemez. İki yılın ardından, huzurlu bir tatil umuduyla Kerim’in anılarının saklı olduğu adaya giderler. Çiftin küçük çatışmaları trajikomik bir şekilde büyürken sessizlikler de konuşmaya başlar. Tatil bitmek bilmeyen bir kavgaya dönüşmüştür. Açlık ve yorgunluk bastırıyor, sınırlar zorlanıyordur. Başkalarını acımasızca yargılayan Kerim, yaşanan bir kazayla beraber kendi vicdanıyla baş başa kalır; yalan ile gerçek bulanıklaşır.”