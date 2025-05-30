The Finals sistem gereksinimleri nelerdir? The Finals kaç GB boş alan istiyor?

Arenalar, yalnızca harita değil aynı zamanda silah gibi kullanılabilen birer unsur haline gelir; çünkü duvarlar patlatılabilir, köprüler çökertilebilir, katlar yerle bir edilebilir. Bu durum, her maçın dinamiğini sürekli olarak değiştirir. Oyun, belirli görevler ve para kazanma hedefleri etrafında döner. Genellikle takımınızla bir “kasa”yı alıp belirli bir noktaya taşımanız, korumanız ve sonra belirli bir süre boyunca savunmanız gerekir. Bu sırada rakip takımlar da aynı hedefe saldırır.

Oyunda kazanmak için stratejik düşünmek, yıkım avantajlarını doğru kullanmak ve takımca koordineli hareket etmek gereklidir. Her karakterin taşıdığı eşyalar, silahlar, sınıflar ve özellikler oyun tarzını kökten değiştirir. Böylece oyuncular her maçta farklı taktikler deneyebilir. The Finals, hızlı tempolu aksiyon, özgürlükçü çevre etkileşimi ve görsel olarak çarpıcı savaş alanlarıyla FPS oyunları içinde farklı bir konumda yer alır. Bu eşsiz yaklaşımıyla sadece silah değil, çevreyle de savaşabileceğiniz bir deneyim sunar.

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THE FİNALS KAÇ GB?