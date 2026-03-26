'The Killers', Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alacak

Pepsi, The Killers’ın UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin geleneksel “Açılış Şovu”nda sahne alacağını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Şovu, 30 Mayıs’ta Macaristan’ın Budapeşte kentindeki Puskás Aréna’da maç başlamadan hemen önce gerçekleşecek.

The Killers grubu, bu ikonik şov öncesinde, futbol efsanesi David Beckham ile birlikte kısa bir filmde rol aldı. Öte yandan grup, futbolun küresel marşlarından biri haline gelen “Mr. Brightside” şarkısını da seslendirecek.