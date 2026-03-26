'The Killers', Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alacak
30 Mayıs 2026 tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Aréna'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin açılış töreninde dünyaca ünlü rock grubu 'The Killers'ın sahne alacağı açıklandı.
Giriş: 26.03.2026 - 13:19
Pepsi, The Killers’ın UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin geleneksel “Açılış Şovu”nda sahne alacağını duyurdu.
Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Şovu, 30 Mayıs’ta Macaristan’ın Budapeşte kentindeki Puskás Aréna’da maç başlamadan hemen önce gerçekleşecek.
The Killers grubu, bu ikonik şov öncesinde, futbol efsanesi David Beckham ile birlikte kısa bir filmde rol aldı. Öte yandan grup, futbolun küresel marşlarından biri haline gelen “Mr. Brightside” şarkısını da seslendirecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ