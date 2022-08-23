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The Sandman dizisi oyuncuları kimler? Netflix dizisi The Sandman konusu nedir?

Herkes tarafından büyük ilgi gören dünyaca ünlü dijital medya platformu Netflix'in dizisi olan The Sandman'i izlemek isteyenler için araştırılmaya devam ediyor. Dizi hakkında en çok: The Sandman dizisi konusu ne, oyuncuları kim gibi sorular soruluyor. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

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  • The Sandmand dizisi konusu nedir? Netflix dizisi The Sandman' in konusu nedir?

    8 Ağustos 2022 tarihinde izleyiciyle buluşan Netflix'in en yüksek bütçeli olan dizisi olarak duyurulan ''The Sandman'' dizisinin konusu ve oyuncularına ilişkin bilgileri sizler için bu haberimizde derledik. İşte haberimizin ayrıntıları...
  • The Sandmand dizisi konusu nedir? Netflix dizisi The Sandman' in konusu nedir?

    THE SANDMAN KONUSU NEDİR?

    The Sandman'de çağdaş kurgu, tarihî drama ve efsane kusursuzca iç içe geçiyor. Modern mit ile karanlık fantezinin zengin bir harmanı olan yapım hem Rüya Tanrısı Morpheus'un uzun varoluşu boyunca yaptığı kozmik ve insani hataları onarma sürecinin hem de onun yaptıklarından etkilenen insanların ve yerlerin öyküsünü aktarıyor. 
  • The Sandmand dizisi konusu nedir? Netflix dizisi The Sandman' in konusu nedir?

    The Sandman, nam-ı diğer Rüya Tanrısı (Tom Sturridge), beklenmedik bir şekilde yakalanıp bir asırdan fazla bir süre esir tutulduğunda, yokluğunun neden olduğu kaosu düzeltmek için farklı dünyalar ve zamanlar arasında yolculuk etmeye başlar.
  • The Sandmand dizisi konusu nedir? Netflix dizisi The Sandman' in konusu nedir?

    THE SANDMAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Tom Sturridge, Boyd Holbrook, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Charles Dance, Jenna Coleman, David Thewlis, Stephen Fry, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Vanesu Samunyai, John Cameron Mitchell, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Joely Richardson, Niamh Walsh, Sandra James Young, Razane Jammal ve Mark Hamill 
  • The Sandmand dizisi konusu nedir? Netflix dizisi The Sandman' in konusu nedir?

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