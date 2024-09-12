Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis'ten Emre Kılınç açıklaması - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis'ten Emre Kılınç açıklaması

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, sakatlığını atlatan Emre Kılınç'ın takıma döndüğünü açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:23 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Thomas Reis'ten Emre Kılınç açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligde bu hafta oynayacakları Konyaspor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor, 14 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Konyaspor mücadelesi öncesinde çalışmalarını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürüyor. Reis bu mücadele öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

        "KONYASPOR İYİ BİR RAKİP"

        Önceki maçlarda olduğu gibi Konyaspor mücadelesine de galibiyet için çıkacaklarını ifade Thomas Reisi "Her maç gibi Konyaspor maçını da kazanmak istiyoruz. Evimizde oynamış olduğumuz ilk karşılaşmada Beşiktaş'a karşı kötü bir maç, kötü bir performans göstermemiştik. İyi oynamıştık ama ne yazık ki kaybetmiştik. Sonra iki deplasman maçı oynadık. Onları da kazandık. Çünkü bir maç oynadık, sonra bir araya girdik, ondan sonra milli ara oldu. Ritim yakalamada biraz ne yazık ki zorluk çektik diyebiliriz ama en iyi şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu maç da tabii ki kolay olmayacaktır. Konyaspor iyi bir rakip. Onlara karşı oynamak zor olacaktır ama biz antrenmanlarımızı en iyi şekilde yapıyoruz. Güzel bir hissiyat veriyor takımın antrenmanlarda göstermiş olduğu performans. Bu da beni mutlu ediyor. Bu maçtan da en iyi galibiyetle, en iyi sonuçla ayrılmaya çalışacağız" dedi.

        "1 HAFTADA 3 MAÇ OYNAYACAĞIZ, ÇOK İYİ KONSANTRE OLMALIYIZ"

        7 gün içerisinde Konyaspor ve Başakşehir evinde, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacaklarının altını çizen Alman çalıştırıcı, "Ligde oynamış olduğumuz ilk karşılaşmada gol atamamıştık. Daha sonrasında deplasmana gittik ve antrenmanlarda eksiklerimizi gördük. Beşiktaş maçındaki eksiklerimizi görmek fırsatımız oldu. Ona göre çalışmalarımızı yaptık. Ondan sonra Gaziantep'e gittik ve orada güzel bir sonuç elde ettik. Kazandık. O eksiklerimizi en azından o maçta tamamlama fırsatımız oldu, goller bulduk. Geçen sene deplasman anlamında takımın bazı sıkıntılar yaşadığını biliyordum ama o Gaziantep galibiyetiyle takımın bir öz güven kazanması çok çok önemli oldu. Deplasmanlarda göstermiş olduğu performans açısından. O galibiyet elbette bir sonraki maçın daha güzel bir şekilde geçmesini sağladı diyebilirim. Her zaman oyuncularımla da konuşuyorum. Nasıl kazanmaları gerektiğini onlara anlatıyorum. Nelerin eksik olduğunu, neleri daha iyi yapmamız gerektiğini anlatıyorum. Takım olarak mental anlamda çok iyi bir durumdayız. Çok iyi, sıkı bir şekilde antrenman yapıyoruz. Hafta boyunca oyuncularımın göstermiş oldukları performansa göre onların tekrardan kadroya girmeleri açısından onlar da bunun bilincinde hafta içi iyi antrenman yapacak olurlarsa kadroya girebilirler veya kadrodakiler yerlerini sağlamlaştırmış olur. Şimdi Konyaspor'a karşı oynayacağız. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Bir hafta içerisinde 3 maç oynayacağız. En iyi şekilde konsantre olmamız gereken maçlar" diye konuştu.

        "EMRE KILINÇ ARAMIZA DÖNDÜĞÜ İÇİN MUTLUYUM"

        Sezon başında sakatlanan takım kaptanlarından Emre Kılınç’ın iyileşmesi ve diğer futbolcuların sağlık durumu hakkında da bilgi veren Thomas Reis, "Emre Kılınç aramıza döndüğü için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bizim için bir opsiyon daha olduğu anlamına geliyor. Antrenmanlarda çok fazla çalışıyor, iyi performans gösteriyor. Kadroda olacağını söyleyebilirim ama oynar mı, oynamaz mı tam olarak onunla alakalı net bir şey söyleyemem. Sonuçta bir hafta içerisinde 3 karşılaşma oynayacağız. Milli takımdan hemen hemen bütün oyuncularımız döndü. Nanu Gomes de yarın akşam bizimle birlikte olacak. Tabi milli takımdan dönen futbolcularımızla konuşmam gerekiyor. Onların nasıl hissettiğini öncelikle öğrenmem gerekiyor. Ne kadar süre aldıklarını zaten takip ediyordum ama bir de onların orada göstermiş oldukları performansı kendilerinden dinlemem gerekiyor. Cumartesi evet bir maçımız var. Mental anlamda çok güçlü olmamız gereken bir şey. Benim felsefemde de zaten güçlü olmamız gerekiyor. Felsefem gereği de en iyi mental anlamda, fiziksel anlamda o gücümüzü sahaya yansıtmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Hamile eşini boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Hamile eşini boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"