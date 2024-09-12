Thomas Reis'ten Emre Kılınç açıklaması!

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligde bu hafta oynayacakları Konyaspor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor, 14 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Konyaspor mücadelesi öncesinde çalışmalarını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürüyor. Reis bu mücadele öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

"KONYASPOR İYİ BİR RAKİP" Önceki maçlarda olduğu gibi Konyaspor mücadelesine de galibiyet için çıkacaklarını ifade Thomas Reisi "Her maç gibi Konyaspor maçını da kazanmak istiyoruz. Evimizde oynamış olduğumuz ilk karşılaşmada Beşiktaş'a karşı kötü bir maç, kötü bir performans göstermemiştik. İyi oynamıştık ama ne yazık ki kaybetmiştik. Sonra iki deplasman maçı oynadık. Onları da kazandık. Çünkü bir maç oynadık, sonra bir araya girdik, ondan sonra milli ara oldu. Ritim yakalamada biraz ne yazık ki zorluk çektik diyebiliriz ama en iyi şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu maç da tabii ki kolay olmayacaktır. Konyaspor iyi bir rakip. Onlara karşı oynamak zor olacaktır ama biz antrenmanlarımızı en iyi şekilde yapıyoruz. Güzel bir hissiyat veriyor takımın antrenmanlarda göstermiş olduğu performans. Bu da beni mutlu ediyor. Bu maçtan da en iyi galibiyetle, en iyi sonuçla ayrılmaya çalışacağız" dedi.

"1 HAFTADA 3 MAÇ OYNAYACAĞIZ, ÇOK İYİ KONSANTRE OLMALIYIZ" 7 gün içerisinde Konyaspor ve Başakşehir evinde, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacaklarının altını çizen Alman çalıştırıcı, "Ligde oynamış olduğumuz ilk karşılaşmada gol atamamıştık. Daha sonrasında deplasmana gittik ve antrenmanlarda eksiklerimizi gördük. Beşiktaş maçındaki eksiklerimizi görmek fırsatımız oldu. Ona göre çalışmalarımızı yaptık. Ondan sonra Gaziantep'e gittik ve orada güzel bir sonuç elde ettik. Kazandık. O eksiklerimizi en azından o maçta tamamlama fırsatımız oldu, goller bulduk. Geçen sene deplasman anlamında takımın bazı sıkıntılar yaşadığını biliyordum ama o Gaziantep galibiyetiyle takımın bir öz güven kazanması çok çok önemli oldu. Deplasmanlarda göstermiş olduğu performans açısından. O galibiyet elbette bir sonraki maçın daha güzel bir şekilde geçmesini sağladı diyebilirim. Her zaman oyuncularımla da konuşuyorum. Nasıl kazanmaları gerektiğini onlara anlatıyorum. Nelerin eksik olduğunu, neleri daha iyi yapmamız gerektiğini anlatıyorum. Takım olarak mental anlamda çok iyi bir durumdayız. Çok iyi, sıkı bir şekilde antrenman yapıyoruz. Hafta boyunca oyuncularımın göstermiş oldukları performansa göre onların tekrardan kadroya girmeleri açısından onlar da bunun bilincinde hafta içi iyi antrenman yapacak olurlarsa kadroya girebilirler veya kadrodakiler yerlerini sağlamlaştırmış olur. Şimdi Konyaspor'a karşı oynayacağız. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Bir hafta içerisinde 3 maç oynayacağız. En iyi şekilde konsantre olmamız gereken maçlar" diye konuştu.