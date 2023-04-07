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Thor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Marvel Comics tarafından yayımlanan çizgi roman karakterlerinden olan Thor ilk filmi ile tekrardan televizyon izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmi ilk kez izleyecek olanlar, Thor filminin konusu ve oyuncularını araştırmaya başladı. Marvel evreninin dördüncü filmi olan Thor zengin oyuncu kadrosu ve ilgici çekici senaryosu ile sinema izleyicisinin ilgisini çekmeye başardı. İşte Thor filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Thor filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Thor hangi yıl çekildi?
HABERTURK.COM

Vizyona girdiği 2011 yılında sinemaseverler tarafından büyük beğeni toplayan Thor filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Marvel dünyasının en popüler serileri arasında yer alan Thor filminin konusu ve oyuncularıni haberimizde derledik. İşte Thor filmi konusu ve oyuncuları...

THOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

M.S.900'lerde Asgard Kralı baş tanrı Odin dünyaya saldıran Buz devleri ve onların kralı Laufey ile savaşır.Asgard orduları ve Einherjar lejyonları Buz Devlerini yenerler ve onların güç kaynağı olan Antik Kışlar Sandığını ele geçirirler.Asırlar sonra Thor’un Asgard tahtının varisi olarak ilan edileceği gece Buz devlerinden bir grup Asgard a gelerek sandığı çalmak isterler. Ama başarısız olurlar. Odin in emrine karşı gelen Thor ve arkadaşları Buz devlerinin yurduna gider ve savaş başlatırlar. Buz devlerince köşeye sıkıştıkları sırada Odin gelir ve onlar adına özür diler. Laufey kabul etmez. Odin peki öyle olsun der ve thor ve arkadaşlarını kaçırır. Bu yaptığının cezası olarak da Thor un çekici Mjolnir'i elinden alarak dünyaya sürgün eder. Thor Bifrost'tan geçerek New Mexico'ya,araştırma yapan bir astrofizikçi grup bilim adamının arasına düşer.Thor'un arasından geçip düştüğü ışınları gören bilim adamları bunun Einstein-Rosen köprüsü olduğunu düşünürler ve Thor ona Asgardlıların Gökkuşağı köprüsü Bifrost dediğini açıklar.Thor ,bilim adamlarından öğrenir ki,çekici dünyadadır. Ama kimse yerinden kaldıramıyordur.

Thor bunu öğrenince oraya gitmek için dr. Dan yardım ister. Çekice ulaşsa da ona layık olmadığı için yerinden kaldıramaz. Loki ise Odin le tartışır ve kendisinin aslında bir buz devi olduğunu öğrenir. Odin fenalaşır. Loki,Odin'in mızrağı kullanarak , sandığın koruyucusu robotik varlığı dünyaya gönderip Thor'u öldürmesini söyler. Loki'nin planı Thor u sürgün ettirerek tahta sahip olmaktır. Thor un arkadaşları dünyaya gelir ve robotla savaşırlar. Ancak bu yetersiz olur. Thor insanlar daha fazla zarar görmesin diye kendini feda eder. Ve robotun karşısına çıkar hiç gücü olmadığı halde. Robot onu vurur. Ancak o anda çekiç ona doğru gelir ve Thor gücüne kavuşur. Kendini insanlık için feda ederek çekice layık olmuştur. Robotu yenrler ve asgard a dönerler. Loki Buz devi kralı Laufey'i Asgard a sokmuştur. Dev Odin i öldürmek üzere iken devi arkadan vurarak öldürür. Babasının hayatını kurtaran değerli evlat olarak tahtı kazanacağını düşünmektedir. Heimdall'i etkisiz hale getirir. Ve bifrost u kullanarak Buz devlerinin yurdunu yok edecektir. Thor gelir ve köprüyü yıkarak onu engeller. Odin uyanır. Köprüden düşmek üzere olan Lokiyi elinden yakalar. Ama Loki kendini boşluğa bırakır.

THOR FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Thor rolüyle Chris Hemsworth
Jane Foster rolüyle Natalie Portman
Loki rolüyle Tom Hiddleston
Odin rolüyle Anthony Hopkins
Erik Selvig rolüyle Stellan Skarsgård
Darcy Lewis rolüyle Kat Dennings
Heimdall rolüyle Idris Elba
Laufey rolüyle Colm Feore
Volstagg rolüyle Ray Stevenson
Hogun rolüyle Tadanobu Asano
Fandral rolüyle Joshua Dallas
Sif rolüyle Jaimie Alexander
Frigga rolüyle Rene Russo

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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