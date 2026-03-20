        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thorsten Fink: İkinci gole yakındık ama başaramadık - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thorsten Fink: İkinci gole yakındık ama başaramadık

        Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, 3-1'in rövanşında Rayo Vallecano'ya karşıya 2 farklı kazanmaya çok yaklaştıklarını ancak başaramadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 01:53 Güncelleme:
        "İkinci gole yakındık ama başaramadık"

        UEFA Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda 3-1’in rövanşında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano’nun rakibi olan Samsunspor’da 1-0’lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Thorsten Fink, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTIK AMA BAŞARAMADIK"

        Alman çalıştırıcı, "Gösterdiğimiz performanstan gurur duymamız lazım. Tüm şampiyonada iyi oynadık. Mücadelemizden gurur duydum. Rakip taraftar da bizi alkışladı. Bu da bizim ne kadar iyi oynadığımı gösteriyor. İkinci gole yakındık ama bunu gerçekleştiremedik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Kolay bir deplasman değil. Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid burada kazanamadı ama biz kazandık. Buraya kadar gelmemizde emeği olan ve bizleri destekleyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Değişiklik konusunda iyi hamleler yaptık. 1-0 kazandık. Değişiklikler de doğru anda oldu. Erken gol bulamasak daha erken değişiklikler yapılabilirdi. Hamlelerin zamanını doğru buluyorum" dedi.

        "BİRİNCİ HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK"

        Lig ve kupa hedefi hakkında da konuşan Fink, "Güzel bir şekilde dinlenmemiz lazım. Milli aradan sonra sakatlarımız takıma katılacaklar. Tanguy Coulibaly ve Emre Kılınç ile birlikte Afonso Sousa da takıma katılacak. Bundan sonraki süreçte oynanacak her karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Evimizde Trabzonspor’a karşı mücadele edeceğiz. Tüm hazırlıkları en iyi şekilde gerçekleştiriyoruz. O karşılaşmaya da hazırız ve evimizde oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz. Hedefimiz Türkiye Kupası’nı kazanmak olacak. Ligde şu anda 7. sıradayız, orada da daha yukarıya çıkmak için mücadele edeceğiz ama birinci hedefimiz Türkiye Kupasını kazanmak" diye konuştu.

        Savaşın 21. gününde yaşananlar!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        The Economist'ten savaş yorumu: Kör öfke
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Kaygan yol faciası! Bir aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
