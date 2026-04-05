Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thorsten Fink: İstediğimiz sonucu alamadık - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thorsten Fink: İstediğimiz sonucu alamadık

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 17:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İstediğimiz sonucu alamadık"

        Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, TÜMOSAN Konyaspor karşısında iyi oynadıklarını dile getirdi.

        Oyuncularının performansından memnun olduğunu aktaran Fink, "Her zaman kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Performans da önemlidir. Bu galibiyeti taraftarımıza hediye etmek istedik ama başaramadık. İlk kontratakta golü yedik. Bizim gösterdiğimiz performansa baktığımızda iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebiliriz. Son dakikada kaçırdığımız penaltıya baktığımızda şansız olduğumuzu söyleyebiliriz. Performansa baktığımızda taraftarımızın mutlu olması gerekiyor. Ntcham, son penaltıyı gole çevirmişti. O yüzden ona kullandırdık ama penaltı atışları konusuna mutlaka çözüm bulacağız." diye konuştu.

        Ana hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu ifade eden Fink, "İlk 5 için çok fazla konuşmayı tercih eden biri değilim. Elbette bugün istediğimiz sonucu elde edemedik. Her maçı kazanmak istiyoruz ama bugün bunu gerçekleştiremedik. İlk 5’te olmak istiyorsak rakiplerimizin maç kaybedip bizim kazanmamız gerekiyor. Ana hedefimiz Türkiye Kupası’nı kazanmak ve oradan da Avrupa’ya gitmek. Kupayı kazanmak kolay olmayacaktır. İlk 5 hedefinin bu sezon zor olacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
