        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Thorsten Fink: Kendimize güveniyoruz, çeyrek finale kalacağımıza inanıyorum - Futbol Haberleri

        Thorsten Fink: Kendimize güveniyoruz, çeyrek finale kalacağımıza inanıyorum

        Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Rayo Vallecano karşısında kendilerine güvendiklerini ve çeyrek finale çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 20:13
        "Çeyrek finale kalacağımıza inanıyorum"

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano ile karşılaşacak Samsunspor'da Teknik Direktör Thorsten Fink ve futbolcu Joe Mendes, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "ÇEYREK FİNALE KALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

        İspanyol temsilcisi karşısında kendilerine güvendiklerini ifade eden Thorsten Fink, "Benim için evimizde veya deplasmanda olması önemli değil. İlk maçı kendi evimizde oynamak bir avantaj. Sonuçta 2 karşılaşma oynanacak. Çok önemli bir maça çıkacağız. Taraftarımızın çok iyi destekte bulunacağını düşünüyorum. Tekrardan bir tarih yazabiliriz. Rayo çok iyi bir takım. En iyi baskı yapan takımlardan birileri. Barcelona karşısında bile topa hakim olmayı başarmışlardı. Fenerbahçe maçında biz de çok iyi oynadık. Kendimize inanıyoruz. İki maçta da iyi bir sonuç almak istiyoruz. Rayo son 5 maçını kaybetmedi. Çok tehlikeli bir takım bizi bekliyor. Futbolda her şeyi gördüm. Güçlü rakiplere bile baskılı oynuyorlar. Bizim de özgüvenimiz yerinde. Geleli 3 hafta oldu ama her hafta kendimizi geliştiriyoruz. Son 16'daki tüm takımların bir kalitesi var. Kendimize güveniyor ve çeyrek finale kalacağımıza inanıyorum. Lige iyi başlamadılar ama şu anda çok iyi bir performans gösteriyorlar, biz de bunun bilincindeyiz. Kendi oyun stilimiz var. Onlarla daha önce bir maçta karşılaşmıştık. 38 yaşında genç bir hocaları var. Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Onlara zarar vermek adına iyi olduğumuz yönlerimizi sahaya yansıtmak isteyeceğiz. Oyuncularımız sakatlıktan döndü. Kanat oyuncularına ihtiyacımız var. Emre Kılınç ve Zeki Yavru sakatlığını atlattı. Opsiyon anlamında elimiz güçlenecek" dedi.

        "YARINKİ MAÇA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

        Tecrübeli defans oyuncusu Joe Mendes ise, "Mental olarak maça hazırız. Takım halinde tutkuluyuz. Yarınki maça odaklanmış durumdayız. En iyi şekilde oynayıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Benim futbolda hayalim her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak. Kafamdaki tek düşünce bu" diye konuştu.

