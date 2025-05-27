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        Haberler Spor Basketbol NBA Thunder, seride durumu 3-1'e getirdi! - Basketbol Haberleri

        Thunder, seride durumu 3-1'e getirdi!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves'u 128-126 yenen Oklahoma City Thunder, seride 3-1 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 10:24 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:24
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        Thunder, seride farkı açtı!
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        Target Center'da Timberwolves'a konuk olan Thunder, serinin 4. maçını 2 sayı farkla kazandı.

        Shai Gilgeous-Alexander, 40 sayı, 10 asist, 9 ribaunt üretti ve Thunder'ı galibiyete taşıdı. Jalen Williams ise 34 sayı kaydetti.

        Timberwolves'ta Nickeil Alexander-Walker 23, Jaden McDaniels 22 ve Donte DiVincenzo ise 21 sayı attı.

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