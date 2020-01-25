THY Euroleague'de 21. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Türk takımları bu haftayı galibiyetle kapadı. Anadolu Efes, Real Madrid'i deplasmanda 80-75 mağlup ederek üst üste 6. galibiyeti aldı ve zirvedeki yerini perçinledi. Efes, bu sonun ardından en yakın rakipleri CSKA Moskova, Real Madrid ve Barcelona ile arasındaki galibiyet sayısı farkını 3'e çıkardı. Fenerbahçe de sahasında karşılaştığı AX Armani Exchange Milano'yu 73-64'lük skorla yenerek yükselişini sürdürdü.

Lider Anadolu Efes

Ligde 21. haftanın tamamlanmasının ardından Anadolu Efes, 18 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Efes'i 15'er galibiyeti bulunan CSKA Moskova, Real Madrid ve Barcelona takip ediyor. Fenerbahçe haftayı 9 galibiyetle 9. sırada kapatırken, ligin son sırasında ise averajla Bayern Münih bulunuyor.

THY Euroleague'in 21. haftasında oynanan müsabakaların toplu sonuçları şöyle:

Zenit Saint Petersburg: 91 - Olympiakos: 87

CSKA Moskova: 81 - Valencia Basket: 70

Bayern Münih: 80 - Maccabi FOX Tel Aviv: 68

Saski Baskonia SAD: 83 - Khimki Moskova: 79

FC Barcelona: 86 - Kızılyıldız: 82

Fenerbahçe Beko: 73 - AX Armani Exchange Milano: 64

Zalgiris Kaunas: 104 - ALBA Berlin: 80

Panathinaikos: 100 - Asvel Lyon-Villeurbanne: 88

Real Madrid: 75 - Anadolu Efes: 80