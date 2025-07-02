Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İhracatta son 1 yılın en yüksek aylık artışı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat "Yıllık ihracatımızda rekor olan 267 milyar dolara ulaştık. İthalatta da 30 milyar doların altında kaldık. 28 milyar 700 milyon dolar haziran ayı ithalatımız" diye konuştu.

Bakan Bolat ayrıca "İhracat haziranda yüzde 8’lik artışla 20,5 milyar dolar oldu. Haziranda yıllık yüzde 3,2 artış oldu" ifadelerini kullandı.