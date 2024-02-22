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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası vefat etti - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası vefat etti

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat, tedavi gördüğü hastanede vefat etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 10:04 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:04
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        Ticaret Bakanı Bolat'ın babası vefat etti
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı başsağlığı mesajında, "Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın ahirete irtihal eden muhterem babası Şevki Bolat'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli bakanımıza, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" dedi.

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