Ticaret Bakanlığı'ndan vatandaşlara "devre tatil-mülk" uyarısı

        Ticaret Bakanlığı, devre tatil ve mülk tesislerinin satış ve pazarlaması konusunda vatandaşları uyararak, uyuşmazlık halinde hak arama yollarının kullanılması gerektiğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 11:05 Güncelleme:
        Bakanlıktan yapılan açıklamada, devre tatil veya mülklerin hemen her bütçeye hitap etmesi, dört mevsim faydalanılabilir olması ve cazip fiyat seçenekleri nedeniyle vatandaşlarca sıkça tercih edildiği belirtildi.

        Sektörde faaliyet gösteren firmaların da ücretsiz tatil vaadi ve benzeri pazarlama yöntemleriyle yoğun satış faaliyeti yürüttüğüne dikkatin çekildiği açıklamada, bu konuda vatandaşların Bakanlığa ulaşan şikayetleri olduğu bilgisi verildi.

        Bu şikayetler kapsamında incelemeler yürütüldüğü belirtilerek, "Yürütülen incelemelere istinaden 2023'ten bugüne kadar 21 firma hakkında düzenlenen 25 soruşturma raporu, Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmiş, 62 firma hakkında yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmıştır. 3 firma hakkındaki denetim süreci ise devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, devre tatil-mülk satış ve pazarlamasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin şunlar ifade edildi:

        "Vadedilen ile sözleşmenin uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Tüketicilerimizin imza attıkları bilgi ve belgeleri, sözleşmeleri, senetleri ve vekaletnameleri mutlaka okumaları ve imzaladıkları belgelerin içeriğinin kendilerine vadedilen hususlarla uyumlu olup olmadığına dikkat etmeleri gerekmektedir. Devre tatil sektöründe tüketicilerimizin sıklıkla karşılaştığı sorunlardan biri de ücretsiz tatil kazanıldığı vaadi ile devre tatil tesislerine davet edilerek, burada yapılan agresif pazarlama faaliyetleri sonucu sözleşme imzalamaya ikna edilmeleridir. Bu yönde davet alan tüketicilerimizin tesise gitmeleri halinde kendilerine tanıtım ve satış yapılacağının bilincinde olmaları önem arz etmektedir."

        Tüketicinin cayma hakkı bulunuyor

        Açıklamada, satıştan en az bir gün önce sözleşmeye ilişkin önemli hususları içeren ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

        Devre tatil sözleşmelerinde tüketicilerin, sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanabileceği vurgulanan açıklamada, "Sözleşme tapu devri yapılmasını vadediyorsa cayma bildirimi noter aracılığıyla yapılmalıdır. Kullanım hakkının devrini içeren devre tatil sözleşmesinde cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yazılı yapılması yeterlidir. Devre tatil satışlarında 14 günlük cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme talep edilemez, tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge alınamaz, sözleşmedeki ödeme tarihleri cayma süresi içinde kalacak şekilde belirlenemez. Herhangi bir tapu devri içermeyen ve tüketicilere yalnızca kullanım hakkı sağlayan şahsi hakka konu devre tatil sözleşmeleri en fazla 10 yıl için kurulabilir." ifadesi kullanıldı.

        Suç teşkil eden hususlarda Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurulabilir

        Tüketicilerin şahsi hakka konu devre tatilini belirli bir dönem için kullanmayacağını, tatilin başlayacağı tarihten en az 90 gün önce sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirmesi durumunda o dönem için yıllık gider payı, aidat, katılım bedeli, genel idari masraf ve benzeri herhangi bir isim altında bedel talep edilemeyeceğine dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda 2026 için değeri 186 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedir. Dava şartı olarak tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden dolandırıcılık iddialarına ilişkin olarak Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurulmalıdır."

