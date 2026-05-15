        Ticaret Bakanlığı: Yarışma ödülünün gümrükte imha edildiği iddiaları gerçek dışı

        Tokatlı amatör fotoğrafçı Mehmet Emin Coruş, çektiği fotoğrafla dünya ikinciliği elde etmiş, vize engeline takıldığı için ödül törenine gidememişti. Ticaret Bakanlığı Paris'ten gönderilen ödülün 'gümrükte imha edildiği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını, ödülün sahibine teslim edileceğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 09:56 Güncelleme:
        Ticaret Bakanlığı o iddiayı yalanladı: Gerçek dışı

        Tokat'ta bir fırında simit ve poğaça ustası olarak çalışan fotoğraf tutkunu Mehmet Emin Coruş, geçtiğimiz yıl çektiği bir fotoğrafla Paris'te düzenlenen, Uluslararası XMAGE Fotoğraf Yarışması'nda dünya ikinciliği elde etmişti.

        170 ülkeden 725 bin fotoğrafın katıldığı yarışmada annelik bağını anlatan karesiyle büyük ödül kazanan Coruş, Fransa'dan vize alamadığı için Paris'te düzenlenen ödül törenine katılamamıştı.

        Ödüllü fotoğrafın Tokat'ın Pazar ilçesinde çekildiğini belirten Coruş, yeni doğan buzağıyı kucağında taşıyan bir çiftçi ile onları takip eden anne mandanın oluşturduğu anı çektiğini söyledi.

        Fotoğrafın yalnızca annelik içgüdüsünü değil, aynı zamanda başka bir duyguyu daha barındırdığını ifade eden Coruş, "Buzağıyı taşıyan amcamız aynı zamanda bir şehit babasıydı. Yani bir karede iki farklı duygu vardı. Bu fotoğrafla dünya derecesi elde ettim" dedi.

        Paris'teki ödül törenine davet edildiğini ancak vize alamadığı için katılamadığını anlatan Coruş, organizasyon şirketinin ödülünü daha sonra kargoyla göndermek istediğini ancak bu kez de gümrüğe takıldığını söyledi.

        Coruş, "Kupam ve sertifikam Tokat'a gönderildi ancak gümrüğe takıldı. Yetkililer benden bazı belgeler istedi. Bunun satın alınan bir elektronik ürün olmadığını, sadece plaket ve sertifika olduğunu anlattım. Ama yine de teslim edilmedi. Daha sonra yarışma şirketiyle yaptığım görüşmelerde ödülümün gümrükte imha edildiğini öğrendim" diye konuştu.

        "İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

        Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından dün yapılan açıklamada, kamuoyunda ve bazı sosyal medya hesaplarında, ödülün 'gümrükte imha edildiği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Açıklamada, "Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığımız birimlerince yapılan incelemede; söz konusu gönderinin ilgili hızlı kargo firması tarafından geçici depolama alanında muhafaza edildiği, herhangi bir imha işleminin kesinlikle söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Süreç içerisinde gerekli gümrük işlemlerinin tamamlanmasına müteakip eşya serbest dolaşıma alınmış olup, ilgili dağıtım firmasıyla Ticaret Bakanlığımızca yapılan görüşmeler neticesinde ödülün teslim süreci hızlandırılmıştır. Sanatçımız Sayın Mehmet Emin Çoruş'a ait ödül halen dağıtım sürecinde olup, yarın itibarıyla kendisine teslim edilmesi sağlanacaktır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki; 'ödülün imha edildiği' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Sanatın ve sanatçının emeğinin korunması, uluslararası başarıların desteklenmesi ve ülkemizi temsil eden kıymetli isimlerin yanında olunması bizler için büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın hak kaybı yaşamaması ve süreçlerin sağlıklı şekilde tamamlanması adına gerekli hassasiyet titizlikle gösterilmektedir" denildi.

        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        4 yıldır her yerde aranıyordu... Katil kamyonette!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Cannes'da bebek müjdesi
        Kalp masajı yaptı, kendisi de vefat etti
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        'Hiyerarşi' krizi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?