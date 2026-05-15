Ticaret Bakanlığı: Yarışma ödülünün gümrükte imha edildiği iddiaları gerçek dışı

Tokat'ta bir fırında simit ve poğaça ustası olarak çalışan fotoğraf tutkunu Mehmet Emin Coruş, geçtiğimiz yıl çektiği bir fotoğrafla Paris'te düzenlenen, Uluslararası XMAGE Fotoğraf Yarışması'nda dünya ikinciliği elde etmişti.

170 ülkeden 725 bin fotoğrafın katıldığı yarışmada annelik bağını anlatan karesiyle büyük ödül kazanan Coruş, Fransa'dan vize alamadığı için Paris'te düzenlenen ödül törenine katılamamıştı.

Ödüllü fotoğrafın Tokat'ın Pazar ilçesinde çekildiğini belirten Coruş, yeni doğan buzağıyı kucağında taşıyan bir çiftçi ile onları takip eden anne mandanın oluşturduğu anı çektiğini söyledi.

Fotoğrafın yalnızca annelik içgüdüsünü değil, aynı zamanda başka bir duyguyu daha barındırdığını ifade eden Coruş, "Buzağıyı taşıyan amcamız aynı zamanda bir şehit babasıydı. Yani bir karede iki farklı duygu vardı. Bu fotoğrafla dünya derecesi elde ettim" dedi.

Paris'teki ödül törenine davet edildiğini ancak vize alamadığı için katılamadığını anlatan Coruş, organizasyon şirketinin ödülünü daha sonra kargoyla göndermek istediğini ancak bu kez de gümrüğe takıldığını söyledi.

Coruş, "Kupam ve sertifikam Tokat'a gönderildi ancak gümrüğe takıldı. Yetkililer benden bazı belgeler istedi. Bunun satın alınan bir elektronik ürün olmadığını, sadece plaket ve sertifika olduğunu anlattım. Ama yine de teslim edilmedi. Daha sonra yarışma şirketiyle yaptığım görüşmelerde ödülümün gümrükte imha edildiğini öğrendim" diye konuştu.

"İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından dün yapılan açıklamada, kamuoyunda ve bazı sosyal medya hesaplarında, ödülün 'gümrükte imha edildiği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığımız birimlerince yapılan incelemede; söz konusu gönderinin ilgili hızlı kargo firması tarafından geçici depolama alanında muhafaza edildiği, herhangi bir imha işleminin kesinlikle söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Süreç içerisinde gerekli gümrük işlemlerinin tamamlanmasına müteakip eşya serbest dolaşıma alınmış olup, ilgili dağıtım firmasıyla Ticaret Bakanlığımızca yapılan görüşmeler neticesinde ödülün teslim süreci hızlandırılmıştır. Sanatçımız Sayın Mehmet Emin Çoruş'a ait ödül halen dağıtım sürecinde olup, yarın itibarıyla kendisine teslim edilmesi sağlanacaktır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki; 'ödülün imha edildiği' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Sanatın ve sanatçının emeğinin korunması, uluslararası başarıların desteklenmesi ve ülkemizi temsil eden kıymetli isimlerin yanında olunması bizler için büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın hak kaybı yaşamaması ve süreçlerin sağlıklı şekilde tamamlanması adına gerekli hassasiyet titizlikle gösterilmektedir" denildi.