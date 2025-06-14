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        Tijjani Reijnders: Karar vermek kolay oldu

        İtalya Serie A ekiplerinden Milan'dan Premier Lig temsilcisi Manchester City'e transfer olan Tijjani Reijnders, transfer sürecini anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 22:01 Güncelleme: 14.06.2025 - 22:01
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        Milan'dan Manchester City'ye transfer olan Tijjani Reijnders, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

        Hollandalı orta saha oyuncusu, Sky'a yaptığı açıklamada "Manchester City, 8 numara arıyordu ve sezon sonuna doğru babamla temasa geçtiler. Manchester City'ye, şu anda dünyanın en büyük kulüplerinden birine imza atarken hiç tereddüt yaşamadım. Karar vermek kolay oldu." dedi.

        Reijnders, "Tabii ki Milan her zaman kalbimde olacak, orada çok güzel iki sezon geçirdim, çok iyi insanlar tanıdım ama kariyerimde bazı hedeflere ulaşmak istiyorum ve burada bunları hızlı bir şekilde başarabileceğimi düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

        Manchester City, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Milan'a 55 milyon euro ödeyecek. Bu rakam bonuslarla birlikte 70 milyon euro'ya kadar çıkabilir.

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