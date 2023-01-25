Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç çıkardığı Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkılarıyla birlikte tezgahının arkasında ya da dükkanın önünde, gelen müşterilerle dans ediyor. Bu anları video çekiyor ve sosyal medya hesabında yayınlıyor.