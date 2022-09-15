TikTok şokuna dikkat

Bugün İngiltere ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkede internet kullanıcıları, YouTube’a kıyasla TikTok'ta daha fazla zaman geçiriyor. Bu kadar büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan TikTok’ta siber dolandırıcılar da boş durmuyor, kurbanlarını ağlarına düşürmek için fırsat kolluyorlar.

Sosyal ağ TikTok, rekorlar kırarak izleyici kitlesini büyütüyor. TikTok, sadece 6 yıl içinde kısa videoların en fazla paylaşıldığı ve görüntülendiği bir sosyal medya platformu haline geldi.

TikTok’un günlük 1.2 milyardan fazla kullanıcısı olduğu için isteyen herkes bu kitleye kolaylıkla ulaşabilir. Dahası insanların dakikalarca hatta saatlerce ardı ardına video görüntülediği bir uygulamada dolandırıcılar, insanları kolaylıkla savunmasız yakalayıp paralarını, hesaplarını ve hatta itibarlarını elinden alabilirler.

Siber suçlular oldukça yaratıcı bir karaktere sahip olduklarından trendleri daima yakından takip ediyorlar. Dolandırıcılar, sosyal medyayla gelen büyümeyi fark edip çok geçmeden her türlü dolandırıcılığı yapmak için çeşitli platformları kullanmaya başladılar.

TİKTOK'TAKİ BU TUZAKLARA DİKKAT!

TikTok’taki dolandırıcılık yöntemlerini inceleyen siber güvenlik kuruluşu ESET’in uzmanları bu platformda en çok kullanılan 5 yolu belirledi ve bunlara karşı uyarılarını paylaştı. İşte TikTok’taki o tuzaklar:

1- Küçük yatırımla çabuk zengin olma ve kripto dolandırıcılıkları

Dolandırıcılar, fazla bir çaba göstermeden büyük getiriler elde etme iddialarıyla insanları kandırmayı severler. Kripto paralar son zamanlarda yükselişe geçtiği (ve inişe geçtiği) için çevrimiçi ortamlarda büyük ses getiriyorlar. Konu insanların parasını çalmaya gelince TikTok en çok tercih edilen platform olmaya devam ediyor.

2- TikTok kimlik avı mesajları

Sahte TikTok e-postası veya mesajı, tipik bir kimlik avı mesajı gibi rastgele gönderilen bir mesaj olsa da bir TikTok kullanıcısının gelen kutusuna düşmesi ümit edilir. Dolandırıcılar kullanıcılara; doğrulanmış rozet, daha fazla takipçi veya dahası bir sponsorluk teklif etmeye çalışabilir. Kurban, mesajın içerisindeki bağlantıya tıklar tıklamaz TikTok giriş bilgilerini talep eden bir siteye yönlendirilir. Söz konusu hesapta iki faktörlü kimlik doğrulaması (2FA) etkinleştirilmemişse (ki varsayılan olarak TikTok hesapları bunu yapmıyor) giriş bilgilerine ulaşıldığı an bilgisayar korsanları hesabın kontrolünü ele geçirir ve hatta asıl kullanıcının hesaba erişimini engelleyebilir.

3- Bot hesaplar

TikTok’ta ne yazık ki hala hedeflenen kullanıcıların gerçek bir kişiyle sohbet ettiklerini düşünmelerine neden olarak kullanıcılarla akıllıca etkileşime geçebilen birçok bot hesap bulunuyor. Bu bot hesaplar nihayetinde kurbanlardan hassas bilgilerini isteyebilir veya kurbanların kimlik bilgilerini avlama veya telefonlarına kötü amaçlı yazılımlar yükleme amacıyla onları sahte bir internet sitesine yönlendirebilir.

4- Sahte TikTok uygulamaları

Bazen TikTok’taki sahte hesaplar, indirilmeye hazır uygulamaların reklamını yapar. Sorun, söz konusu uygulamaların da sahte olmasıdır. Bazı hesaplar, belirli ücretli uygulamaların belli başlı üçüncü taraf uygulama mağazalarından ücretsiz indirilebileceğini söyleyebilir. Ancak bu uygulamalar, aslında bilgilerinizi çalma amacıyla cihazınıza kötü amaçlı yazılım ya da reklam yazılımı yüklerler.

5- Sahte ünlüler

Bazı hesaplar, gerçek ünlüleri taklit etmeye çalışabilir. Bu dolandırıcılık yöntemi genellikle, bir ünlünün hesabındaki içeriğin kopyalanmasıyla gerçekleştirilir. Bu dolandırıcılık yöntemi mümkün olduğunca çok takipçiye sahip olmak için kullanılır ve dolandırıcılar fark edilip şikayet edilmeden önce kripto para yatırım dolandırıcılığı gibi daha fazla dolandırıcılık yönteminin tanıtımını yapmak için söz konusu platformu kullanabilir.