Timur Selçuk'a veda

DHA

"İspanyol Meyhanesi", "Ayrılanlar İçin", "Sen Neredesin" ve "Bugün Yarın Daima" gibi unutulmaz eserlere imza atan Timur Selçuk, kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.

Usta müzisyen Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

74 yaşında vefat eden Selçuk'un cenazesi, kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Cenaze törenine katılmak üzere camiye gelen isimlerden Müjdat Gezen, şunları söyledi:

"1960 yılından beri tanırdım Timur'u. Çünkü annesi ile Şehir Tiyatrosu'nda beraber oynardık. Münir amca da, babamın radyodan arkadaşıydı. Çok severdi. Dostluğumuz bugüne kadar sürdü. Bugünden sonra kısmet değilmiş. Müzik adamı olarak da çok iyiydi ama Timur, insan olarak çok tatlı bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. İyi kalpliydi, iyi adamdı, iyi besteciydi, iyi müzik adamıydı, sanatçı ana-babanın oğluydu"

Kurtalan Ekspres grubunun Bas Gitarcısı, Müzisyen Ahmet Güvenç ise, "Timur hoca çok önemliydi. Onun dershanesinde senelerce ders verdik. Yeni nesillere bilgi aktarmayı, ders vermeyi biz ondan öğrendik. Benim için çok değerliydi. Çok büyük bir varlığımı kaybetmiş oldum. Nurlar içinde yatsın" dedi.

SON SÖZLERİ

Oyuncu Sinan Albayrak, Timur Selçuk'un son görüntülerini yayınlandı. Selçuk, "Küslüklerin sonu yok. Anlaşamadığınız insanlar olabilir. Ama sevgi ve saygıdan kusur etmediğiniz sürece her bahar gönlünüz çiçek açabilir. Allah'a emanet olun." dediği anlar herkesi duygulandırdı.

TİMUR SELÇUK HAKKINDA

Beş yaşında piyano çalmaya başlayan Timur Selçuk, yedi yaşında ilk konserini vermişti. Usta müzisyen, Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştu. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümüne de devam etmiştir.

ÜNLÜ ŞAİRLERİN BESTELENEN ŞİİRLERİNİ SESLENDİRMİŞTİ

Selçuk, Paris'teki École Normale de Musique de Paris'te bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye dönmüştür.

"Ayrılanlar İçin", "Sen Nerdesin" ve "İspanyol Meyhanesi" gibi parçaları müzik dünyasına kazandırmıştır.

Ümit Yaşar Oğuzcan, Orhan Veli, Attila İlhan ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur.

Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyade'sinin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", Rumuz Goncagül ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır.

"Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon müziği bestelemiştir. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

TİMUR SELÇUK'UN ÖDÜLLERİ

Adana Altın Koza Film Festivali En iyi Müzik Ödülü (1994)

En İyi Müzik (Mavi Sürgün)

Antalya Altın Portakal Film Festivali (2003)

En İyi Müzik (Abdülhamid Düşerken)

Selçuk'un "Ayrılanlar İçin" şarkısı Fransızca da yorumlanmıştı.