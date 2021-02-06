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Tire'nin ünlü yemeği şiş köfte "coğafi işaret" almaya hak kazandı

İzmir'in Tire ilçesine özgü "Tire şiş köfte" için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi

Tire'nin ünlü yemeği şiş köfte
AA

Tire Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Tire şiş köfte için yapılan coğrafi işaret tescil süreci başarıyla tamamlandı.

Tire Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, Tire şiş köftenin ilçeye özgü lezzetlerden biri olduğunu belirtti.

Tescil sürecinin başarıyla sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Delikanlı, "Tire Ticaret Odası olarak bu son derece kıymetli ve özel lezzetimizi coğrafi işaret ile koruma altına aldık. Coğrafi işaret sayesinde, belirlenen standartlara göre üretilecek olan bu meşhur lezzetimizin marka değerini de korumuş olacağız. Tire'mize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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