Diyanet'e göre tırnak kesmek ve tırnak yemek orucu bozar mı?
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan Müslümanlar, orucu bozan ya da tehlikeye düşüren durumları merak ediyor. Merak edilen konulardan bir tanesi de tırnak kesmenin ve tırnak yemenin orucu bozup bozmadığı. Peki Diyanet'e göre tırnak kesmek ve tırnak yemek orucu bozar mı?
Tırnak kesmek ve tırnak yemek bir çok kişinin gündelik hayatında yaptığı davranışlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar, bu durumun orucu bozup bozmadığını araştırıyor. Peki, Diyanet'e göre tırnak kesmek ve tırnak yemek orucu bozar mı?
DİYANET'E GÖRE TIRNAK KESMEK ORUCU BOZAR MI?
Müslüman vatandaşların orucu bozan şeyleri merak etmesinin ardından Diyanet bildiri yayınladı. Diyanete göre oruçluyken saç, sakal, tırnak kesmek ve vücut temizliği yapmak gibi fiiller orucu bozmaz.
DİYANET'E GÖRE TIRNAK YEMEK ORUCU BOZAR MI?
Diyanet'in fetvasına göre, tırmak yemek ve tırnağı yutmak orucu bozar. Diyanet'in fetvasında, "Oruçlu kimse tırnağını ve dudağından bir parça yutsa orucu bozulur. Ağzın içinde bir parça yutsa bozulmaz.
ORUÇ BOZMAYAN DURUMLAR
Balgam veya burun akıntısını yahut ağzı çalkaladıktan sonra kalan yaşlığı tükürükle yutmak, boğazına su kaçmamak kaydıyla serinlemek için yıkanmak veya yüzmek, suyla ıslatılmış bile olsa misvak veya diş fırçası kullanmak, göze sürme çekmek, güzel koku sürünmek veya koklamak, cünüp olarak veya hayız yahut nifas kanı gece kesildiği halde gusül abdesti almadan sabahlamak, oruçlu olduğunu unutarak oruç yasaklarını ihlâl etmek gibi durumlarda oruç bozulmaz.