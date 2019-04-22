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Erken dönemde yakalanan ve tedavi edilen hastaların bundan kurtulma oranının çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Göktay, ayak tırnaklarının yürürken ayakkabıya sürtünmesi, tırnak ısırma alışkanlığı, çeşitli ilaçlar, gebelik, hormonal hastalıklar, deri hastalıklarının ultraviyole ile tedavisi, B12 vitamini eksikliği, genetik yatkınlık gibi pek çok faktörün tırnak altında yerleşen uykudaki melanositleri aktive ederek melanomla ilişkili olmayan renk koyulaşmalarına da neden olabileceğini anlattı.