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Tiroksin Hormonu Ne İşe Yarar?

Endokrin sistemin bir parçası olan ve tiroid için gerekli olan bu hormon, dokulara ulaştığında bir dönüşüm sürecinden geçerek doku hücrelerinde oluşan değişiklikleri düzenlemek için ilerler. Tiroid hormonlarının azaldığı durumlarda, hipofiz bezi tarafından salınan TSH sayesinde yapılan T4 oluşumunu artırmaya yardımcı olan tamamlayıcı bir süreç vardır. Çalışmalar, tiroid hormonlarının çok önemli bir fonksiyonel katılımı olduğunu ortaya koymaktadır. İnsanın gelişimini ve büyümesini düzenlemek için esastırlar. Bu anlamda aşağıdaki işlevlere sahiptirler:

Bilişsel gelişimi teşvik ederler.

Hücre metabolizmasını düzenlerler.

Enerji üretimini etkilerler.

Kas-iskelet sisteminin işlevini sürdürürler.

Kemik metabolizmasına dahil olurlar.

Kardiyovasküler ve sindirim sistemlerinin işleyişini değiştirirler.

Bilindiği gibi tiroksin, tiroid bezinin hormonlarından biridir ve bu nedenle çeşitli süreçlerin düzenlenmesi için önemli işlevleri yerine getirir. Metabolizma üzerinde, kalp döngüsünde, yemek yeme ihtiyacında ve aynı zamanda üretiminde de görevleri olduğu için hamilelik sırasında özel bir önemi vardır.

Dolayısıyla tiroksin hormonu eksikliği belirtileri, tiroid hormonlarının seviyeleri değiştirildiğinde ortaya çıkabilir. Kişinin kilosunda ani değişiklikler, kalp atış hızında azalma veya artış, yeme alışkanlıklarında değişiklikler, onları çevreleyen korkuya neden olabilecek davranış değişiklikleri gösterdiğini görebiliriz. Kişi çok soğuk ortamlarda veya tam tersine sıcak ortamlarda rahatsızlık duyabilir.

Tiroksin Hormonu Eksikliği Hastalıkları

Tiroksin hormonu eksikliği hastalıkları ile ilgili ilk akla gelen hipotiroidizmdir. Tiroid hormonlarının doku düzeyinde etkisinin azalması olarak tanımlanan patolojik bir durumdur. Periferik direnç nedeniyle de ortaya çıkabilmesine rağmen en yaygın nedeni tiroid hormonlarının üretiminin veya salınımının azalmasıdır. Hipotiroidizm birincil veya ikincil olabilir. Bezin kendisinde bir işlev bozukluğu olduğunda birincil olduğu söylenir. Hipofiz bezi veya hipotalamus düzeyinde serbest bırakıcı faktörlerin salgılanmasında azalma olduğunda merkezi veya ikincildir. Hipotiroidizmin ana nedenleri arasında şunlar yer alır:

Haşimato hastalığı

Tiroidektomi

Radyoaktif tedavi ve bazı ilaçlar

Vücutta çok fazla veya çok az iyot

Tiroksin hormonu az salgılanırsa ne olur diye merak ediyorsanız tiroid hormonlarının eksikliği, tiroid bezinin boyutunda bir artıştan başka bir şey olmayan guatr adı verilen başka bir durumun ortaya çıkmasına neden olabilir. Bahsedilen hacim artışı daha fazla iyot yakalamak ve üretimi arttırmak için ortaya çıkar. Vücut, ana işlevi organizmanın dengesini korumak olan bezlerde sentezlenen bir dizi maddeye sahiptir. Bütün bu maddelere hormon denir. En önemlilerinden biri de tiroksindir. Hormonlarla ilişkili patolojik durumlar, hormonların sentez veya salınım süreçlerindeki bir hata nedeniyle ortaya çıkar. Bu anlamda kan dolaşımındaki konsantrasyonları değişeceği için görevlerini tam olarak yerine getiremeyeceklerdir. Peki, tiroksin hormonu kan şekerini yükseltir mi?

Bu hormon doğrudan kan şekerini etkilemez. Ancak tiroksin salgılayan tiroid bezi ile diyabet arasında bir bağlantı vardır. Bu bağlamda dolaylı olarak bir etkiden bahsedilebilir. Bir diğer merak edilen konu ise “tiroksin hormonu metabolizmayı hızlandırır mı” sorusudur. Metabolizmayı hızlandırma konusu ise ne kadar salgılandığı ile alakalıdır. Çünkü ana işlevi metabolizmayı aktive etmektir. Eğer tiroksin normal seyrindeyse metabolizma da hızlı olacaktır.

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