Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Vajina Kokusu Nasıl Geçer? Vajina Kokusu Doğal ve Bitkisel Yöntemlerle Nasıl Giderilir?
ABONE OL

Vajina kokusu nasıl geçer? Vajina kokusu doğal ve bitkisel yöntemlerle nasıl giderilir?

Vajinanızın kokusu vajinal sağlığınız hakkında çok şey gösterebilir ve dış hijyeninizin ötesine geçer. Vajinal kokunun bunun dış kısmıyla değil, iç kısmı ile çok fazla ilgisi vardır. Akılda tutulması gereken ilk şey, vajinanın kendine has kokuları olduğu ve yapay ve parfümlü kokuların ötesine geçtiğidir.

Vajina Kokusu Nasıl Geçer? Vajina Kokusu Doğal ve Bitkisel Yöntemlerle Nasıl Giderilir?
HABERTURK.COM

Vajina Kokusu Neden Olur?

Normalde vajinada bulunan bakterilerdeki aşırı artış, vajinadan aşırı ve olağan dışı bir kokuya neden olabilir. Endişelenmenize gerek yoktur. Çünkü bu enfeksiyon oldukça tekrarlayıcıdır ve yapmanız gereken şey jinekoloğunuzla iletişime geçmek ve enfeksiyonu durdurmak için o anda neye ihtiyacınız olduğunu öğrenmektir.

Vajinit, yetersiz hijyen, vajinal kanalda unutulan bir tampon veya cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olan trichomoniasis de vajinanızın kokusunu değiştirebilir ve normalden daha güçlü kokmasına neden olabilir. Vajinal kokunuzdaki bir değişikliğin genital sağlığınız hakkında bir alarm sinyali olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle bu kokuları her zaman nasıl tanımlayacağınızı bilmek ve bir uzmana gitmek çok önemlidir.

Vajinal Kokuyu Etkileyen Faktörler

Vajinanın kokusu kişiden kişiye değişir, ancak sağlıklı kadınlarda en sık görülen kokular genellikle mikrobiyota ve vajinal flora nedeniyle süt ürünleri veya metalik bir tatla ilişkilendirilir. Elbette kadınların genital sağlığını riske atmadan bu kokuyu değiştiren birçok faktör vardır. En yaygın vajina kokusu nedenleri genellikle şunlardır:

  • Menstrüasyon: Adet döngüsü sırasındaki hormonal dalgalanmalar ve kanama ile dışarı atılan maddeler vajinal akıntının kokusunu önemli ölçüde değiştirebilir.
  • Hamilelik ve emzirme dönemi: Her iki durumda da meydana gelen güçlü hormonal değişiklikler, vajinadan gelen kokunun yoğunluğunu da değiştirebilir.
  • Menopoz: Burada da yine hormonlar başroldedir. Menopoz geldiğinde bunların azalması vajinal florayı ve dolayısıyla vajinal salgıların kokusunu da etkileyebilir.
  • Cinsel ilişkiler: İlişki sırasındaki akış değişimi genellikle kadın mahrem bölgesinin kokusunu değiştirir.
  • Beslenme: Hem idrar kokusunu hem de vajinal akıntıyı geçici olarak değiştiren bazı yiyecekler vardır.

Vajina Kokusu Nasıl Giderilir?

Vajina kokusu nasıl giderilir diye merak ediyorsanız bu kokuyu özellikle bitkisel yollarla yok etmek için bazı yöntemler vardır. Ancak hiçbirinin doktora danışmadan kullanılması önerilmez.

  • Sirke: Sirke veya elma sirkesi, vajinal kokuyu gidermek için bir başka etkili çözümdür. Sirke, balık gibi vajinal kokuya neden olan toksinlerden kurtulmaya yardımcı olur. Tek ihtiyacınız olan 1 bardak sirke ve sudur. Küvetinize su ile sirke ekleyin ve 20 dakika bekletin. İki yemek kaşığı sirkeyi ılık suda da içebilirsiniz. Kötü koku akıntısı tedavi edilene kadar sirkeli suyu günde iki defa için. Asidiktir ve kokuya neden olan mikropları öldürmeye yardımcı olacak antibakteriyel özelliklere sahiptir.
  • Sarımsak: Bu, bazı kişiler tarafından vajinal kokuyu gidermek için en iyi çare olarak kabul edilir. Bir tülbent alın, sarımsağı içine koyun ve sarın. Beze bir ip bağlayın ve ardından onu bir tampon gibi vajinanıza sokun. Bu keskin vajinal kokudan kurtulmak için gece boyunca bırakın. Fakat oldukça dikkatli olun.
  • Kabartma tozu: Tek ihtiyacınız olan yarım bardak kabartma tozudur. Ardından banyonuza kabartma tozu ekleyin ve vücudunuzun alt kısmını yaklaşık 20 ila 30 dakika suda bekletin. Ayrıca bir bardak ılık suya kabartma tozu ekleyip içebilirsiniz.
  • Ananas: Ananasın keskin kokusu vajinal kokuyu gidermeye yardımcı olur. Çiğ ananas yiyebilir ve günde bir veya iki bardak meyve suyu içebilirsiniz.

Vajina Kokusu İçin Hangi Doktora Gidilir?

Genital bölgenizle ilgili bu veya diğer sorunlardan endişe duyuyorsanız vajina kokusu için hangi doktora gidilir diye araştırıyor olabilirsiniz. Bu rahatsızlığı ile vajinal bölgede oluşabilecek bazı enfeksiyonları ortadan kaldırmak için jinekolojiye başvurmanız gerekir. Normalde vajinanın kokusundaki bir değişikliğe, genellikle bir sağlık sorununa işaret eden diğer belirtiler eşlik eder. Örneğin, bir vajinal enfeksiyon durumunda sadece balık gibi güçlü bir koku ve akıntının rengi uyarı işaretleri vermez. Bölgede kaşıntı, yanma, kızarıklık veya şişlik hissi, bir şeylerin ters gittiğinin bariz işaretleridir.

Ancak vajina kokusuyla ele verilebilen tek hastalık bu değildir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, toksik şok sendromu, zayıf genital hijyen veya üreme sistemiyle ilgili bazı kanser türlerinin semptomları arasında vajinal kokuda değişiklik vardır. Bu nedenle, her zamanki vajinal kokunuzu bilmeniz çok önemlidir ve bu kokuda herhangi bir anormal değişiklik fark ederseniz uygun testleri yapmak, tanıyı belirlemek ve uygun tedaviye başlamak için doktorunuza başvurmalısınız. Gerekirse hekiminiz size vajina kokusu için antibiyotik reçete edecektir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Endorfin Hormonu Nedir ve Ne İşe Yarar Endorfin Hormonu İçeren Yiyecekler Neler?
SAĞLIK Endorfin hormonu nedir ve ne işe yarar?
Kortizol Hormonu Nedir ve Ne İşe Yarar Kortizol Hormonu Nasıl Dengelenir?
SAĞLIK Kortizol hormonu nedir ve ne işe yarar?
FSH Hormonu Nedir ve Kaç Olmalı FSH Hormonu Nasıl Düşürülür?
SAĞLIK FSH hormonu nedir ve kaç olmalı?
LH Hormonu Nedir ve Kaç Olmalı LH Hormonu Yüksekliği Nasıl Düşürülür?
SAĞLIK LH hormonu nedir ve kaç olmalı?
Leptin Hormonu Nedir ve Nasıl Çalışır Leptin Hormonu Ne İşe Yarar?
SAĞLIK Leptin hormonu nedir ve nasıl çalışır?
Oksitosin Hormonu Nedir ve Nasıl Arttırılır? Erkeklerde Oksitosin Hormonu Ne Zaman Salınır?
SAĞLIK Oksitosin hormonu nedir ve nasıl arttırılır?
LTH Hormonu Görevi Nedir? LTH Hormonu Ne İşe Yarar?
SAĞLIK LTH hormonu görevi nedir?
Pomeranian Boo Köpeği Özellikleri ve Bakımı - Pomeranian Boo Tüy Döker mi, Kaç Yıl Yaşar?
SAĞLIK Pomeranian Boo köpeği özellikleri ve bakımı nedir?
Paratiroid Hormonu Görevi Nedir? Paratiroid Hormonu Yüksekliği Belirtileri Neler?
SAĞLIK Paratiroid hormonu görevi nedir?
Prolaktin Hormonu Nedir ve Kaç Olmalı Prolaktin Hormonu Yüksekliği Nasıl Düşürülür?
SAĞLIK Prolaktin hormonu nedir ve kaç olmalı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.