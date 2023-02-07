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Vajina Kokusu Neden Olur?

Normalde vajinada bulunan bakterilerdeki aşırı artış, vajinadan aşırı ve olağan dışı bir kokuya neden olabilir. Endişelenmenize gerek yoktur. Çünkü bu enfeksiyon oldukça tekrarlayıcıdır ve yapmanız gereken şey jinekoloğunuzla iletişime geçmek ve enfeksiyonu durdurmak için o anda neye ihtiyacınız olduğunu öğrenmektir.

Vajinit, yetersiz hijyen, vajinal kanalda unutulan bir tampon veya cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olan trichomoniasis de vajinanızın kokusunu değiştirebilir ve normalden daha güçlü kokmasına neden olabilir. Vajinal kokunuzdaki bir değişikliğin genital sağlığınız hakkında bir alarm sinyali olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle bu kokuları her zaman nasıl tanımlayacağınızı bilmek ve bir uzmana gitmek çok önemlidir.

Vajinal Kokuyu Etkileyen Faktörler

Vajinanın kokusu kişiden kişiye değişir, ancak sağlıklı kadınlarda en sık görülen kokular genellikle mikrobiyota ve vajinal flora nedeniyle süt ürünleri veya metalik bir tatla ilişkilendirilir. Elbette kadınların genital sağlığını riske atmadan bu kokuyu değiştiren birçok faktör vardır. En yaygın vajina kokusu nedenleri genellikle şunlardır:

Menstrüasyon: Adet döngüsü sırasındaki hormonal dalgalanmalar ve kanama ile dışarı atılan maddeler vajinal akıntının kokusunu önemli ölçüde değiştirebilir.

Hamilelik ve emzirme dönemi: Her iki durumda da meydana gelen güçlü hormonal değişiklikler, vajinadan gelen kokunun yoğunluğunu da değiştirebilir.

Menopoz: Burada da yine hormonlar başroldedir. Menopoz geldiğinde bunların azalması vajinal florayı ve dolayısıyla vajinal salgıların kokusunu da etkileyebilir.

Cinsel ilişkiler: İlişki sırasındaki akış değişimi genellikle kadın mahrem bölgesinin kokusunu değiştirir.

Beslenme: Hem idrar kokusunu hem de vajinal akıntıyı geçici olarak değiştiren bazı yiyecekler vardır.

Vajina Kokusu Nasıl Giderilir?

Vajina kokusu nasıl giderilir diye merak ediyorsanız bu kokuyu özellikle bitkisel yollarla yok etmek için bazı yöntemler vardır. Ancak hiçbirinin doktora danışmadan kullanılması önerilmez.

Sirke: Sirke veya elma sirkesi, vajinal kokuyu gidermek için bir başka etkili çözümdür. Sirke, balık gibi vajinal kokuya neden olan toksinlerden kurtulmaya yardımcı olur. Tek ihtiyacınız olan 1 bardak sirke ve sudur. Küvetinize su ile sirke ekleyin ve 20 dakika bekletin. İki yemek kaşığı sirkeyi ılık suda da içebilirsiniz. Kötü koku akıntısı tedavi edilene kadar sirkeli suyu günde iki defa için. Asidiktir ve kokuya neden olan mikropları öldürmeye yardımcı olacak antibakteriyel özelliklere sahiptir.

Sarımsak: Bu, bazı kişiler tarafından vajinal kokuyu gidermek için en iyi çare olarak kabul edilir. Bir tülbent alın, sarımsağı içine koyun ve sarın. Beze bir ip bağlayın ve ardından onu bir tampon gibi vajinanıza sokun. Bu keskin vajinal kokudan kurtulmak için gece boyunca bırakın. Fakat oldukça dikkatli olun.

Kabartma tozu: Tek ihtiyacınız olan yarım bardak kabartma tozudur. Ardından banyonuza kabartma tozu ekleyin ve vücudunuzun alt kısmını yaklaşık 20 ila 30 dakika suda bekletin. Ayrıca bir bardak ılık suya kabartma tozu ekleyip içebilirsiniz.

Ananas: Ananasın keskin kokusu vajinal kokuyu gidermeye yardımcı olur. Çiğ ananas yiyebilir ve günde bir veya iki bardak meyve suyu içebilirsiniz.

Vajina Kokusu İçin Hangi Doktora Gidilir?

Genital bölgenizle ilgili bu veya diğer sorunlardan endişe duyuyorsanız vajina kokusu için hangi doktora gidilir diye araştırıyor olabilirsiniz. Bu rahatsızlığı ile vajinal bölgede oluşabilecek bazı enfeksiyonları ortadan kaldırmak için jinekolojiye başvurmanız gerekir. Normalde vajinanın kokusundaki bir değişikliğe, genellikle bir sağlık sorununa işaret eden diğer belirtiler eşlik eder. Örneğin, bir vajinal enfeksiyon durumunda sadece balık gibi güçlü bir koku ve akıntının rengi uyarı işaretleri vermez. Bölgede kaşıntı, yanma, kızarıklık veya şişlik hissi, bir şeylerin ters gittiğinin bariz işaretleridir.

Ancak vajina kokusuyla ele verilebilen tek hastalık bu değildir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, toksik şok sendromu, zayıf genital hijyen veya üreme sistemiyle ilgili bazı kanser türlerinin semptomları arasında vajinal kokuda değişiklik vardır. Bu nedenle, her zamanki vajinal kokunuzu bilmeniz çok önemlidir ve bu kokuda herhangi bir anormal değişiklik fark ederseniz uygun testleri yapmak, tanıyı belirlemek ve uygun tedaviye başlamak için doktorunuza başvurmalısınız. Gerekirse hekiminiz size vajina kokusu için antibiyotik reçete edecektir.

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