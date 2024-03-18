Tişörtünü Aboubakar formasına çeviren Muhammed Emin Sönmez, Kamerunlu oyuncuyla tanıştı
Tişörtünü el yazısıyla Aboubakar formasına çeviren 9 yaşındaki Beşiktaşlı Muhammed Emir Sönmez, siyah-beyazlı kulübün davetlisi olarak hayranı olduğu Kamerunlu futbolcuyla tanışma şansını yakaladı.
Tişörtünü Aboubakar formasına çeviren Muhammed Emin Sönmez, Kamerunlu oyuncuyla tanıştı.
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in davetlisi olarak Bitexen Antalyaspor mücadelesini Tüpraş Stadyumu'nda izleyen Muhammed Emir Sönmez, babası Şaban Sönmez ile geldiği Dolmabahçe'de stadyumu ve soyunma odası koridorlarını da gezme fırsatı yakaladı.
Siyah-beyazlı futbolcuları taşıyan takım otobüsünü karşılayıp Vincent Aboubakar ile hatıra fotoğrafı çektiren 9 yaşındaki Beşiktaş taraftarı, formasını da Kamerunlu futbolcuya imzalattı.