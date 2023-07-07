Titanik'ten 5 kat daha büyük olan Icon of Seas denize indirildi! İşte, dünyanın en büyük yolcu gemisi! Royal Caribbean International tarafından tasarlanan Icon of the Seas, dünyanın en büyük yolcu gemisi unvanına sahip. Gemi geçtiğimiz günlerde Finlandiya'da ilk test yolculuğu için denize indirildi. Yeni devasa ikonik gemi Titanik'in 5 katı büyüklüğünde ve içinde yok yok. İşte, dünyanın en büyük yolcu gemisi hakkında detaylar... Habertürk Giriş: 07.07.2023 - 11:52 Güncelleme: 07.07.2023 - 11:52 facebook

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Geçtiğimiz günlerde Findaldiya sularına indirilen Icon of the Seas, geminin tahrik ve manevra sistemlerini zorlamak için dört günlük bir test sürecinden başarı ile geçti. Titanik'in 5 katı büyüklüğünde olan yolcu gemisi, Ocak 2024'te ilk seferini yapacak ve 5 bin 600 kişiye hizmet edecek.

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8 BİN KİŞİ İLE İLK SEFERİNE ÇIKACAK Geminin mürettebatı ise 2 bin 350 olarak belirtiliyor. Toplamda 8 bin kişiye ev sahipliği yapacak gemi, dünyanınn en büyük yolcu gemisi unvanını elinde art arda yedinci kere bulunduran Royal Caribbean tarafından gerçekleştirilecek.