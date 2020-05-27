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Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs, tiyatroyu da etkiledi. Oyuncusundan dekorcusuna, yönetmeninden teknik ekibine kadar 2 binden fazla tiyatro emekçisi pandemi döneminde işsiz kalarak evlere kapandı.

Tiyatro ve sinema dünyasının usta isimleri, koronavirüs nedeniyle meslek hayatı durmuş olan tiyatro çalışanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak, geçimlerini kolaylaştırmak ve dolayısıyla Türkiye’de bağımsız tiyatroyu desteklemek amacıyla Dayanışmanın 100'ü Şiir adlı platformda araya geldi.

Ali Düşenkalkar, Bahar Çuhadar, Çağlar Çorumlu, Emre Feza Soysal, Mehmet Sarıca ve Tilbe Saran öncülüğünde kurulan platformun kuruluş amacı, "Son senelerde Türkiye’de tiyatroyu adeta ayağa kaldıran, tamamen kendi imkânlarıyla, sadece tiyatrodan kazandıklarını yine tiyatroya yatırarak var olan bağımsız tiyatrolar bugün, Covid-19 salgınıyla birlikte eşi görülmemiş bir krizin içinde. Virüsün Türkiye’ye gelmesiyle birlikte tüm tiyatrolar kapılarını kapattı. Oyuncusundan dekorcusuna, yönetmeninden teknik ekibine kadar 2 binden fazla tiyatro emekçisi işsiz kalarak evlere kapandı.

Türkiye’de, hem nitelik hem de nicelik olarak son senelerde hız kazanan bağımsız tiyatro hareketinin bu krizden en az yarayı alarak çıkması için elimizden ne gelebileceğini düşünen bir grup olarak bir araya geldik, “İnsan dayanışmayla yaşar.” dedik ve Dayanışmanın 100’ü Şiir Platformu’nu kurduk" cümleleriyle aktarıldı.

Ayşenil Şamlıoğlu, Birce Akalay, Burcu Biricik, Çağlar Çorumlu, Nurseli İdiz, Özge Özder, Sevinç Erbulak, Dağhan Külegeç, Demet Akbağ, Demet Evgar, Erdal Beşikçioğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Genco Erkal, Haldun Dormen, Mehmet Aslantuğ, Mert Fırat, Metin Akpınar, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven, Serra Yılmaz, Songül Öden, Zuhal Olcay, Şebnem Bozoklu, Tilbe Saran, Alican Yücesoy gibi isimler telif haklarının bağışlandığı 51 şairin şiirini tiyatrocular için seslendirdi.

'Dayanışmanın 100'ü Şiir' üzerinden toplanacak bağışların tiyatro çalışanlarına aktarılacağı ifade edildi.