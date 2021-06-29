Büyük Ödüller Kariyer dalında Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Davranış dalında Milli Kayakçı Sıla Kara, Tanıtım dalında TRT Spor’dan Mehmet Yusuf Savaş’a verilirken; Toplumsal Fair Play Ödülü’nü Adım Adım Oluşumu kazandı.
TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar yaptığı açıklamada, “TMOK Türkiye Fair Play Ödülleri, ülkemizde iyi, doğru ve güzel davranışları ödüllendiren nadir organizasyonlardan biri. Sporda ve hayatımızın her alanında Fair-Play anlayışının toplum tarafından benimsenmesine katkı sunmayı hedeflediğimiz Ödülleri bu yıl yine birbirinden kıymetli isim ve davranışlara veriyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kazananların başta genç nesillerimiz olmak üzere tüm ülkemizi davranışlarıyla ilham olmalarını diliyor, kendilerini kutluyorum” dedi.
TMOK 2020 Türkiye Fair Play Ödülleri kazananları şöyle:
Sportif Fair Play
Kariyer Dalı
BÜYÜK ÖDÜL
Suat ÇELEN
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı
Sportif Fair Play Kariyer Dalı
ŞEREF DİPLOMASI
BALIKESİR ALTI EYLÜL BELEDİYESİ
Sportif Fair Play Kariyer Dalı
ŞEREF DİPLOMASI
Prof.Dr. Hasan KASAP
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Sportif Fair Play Kariyer Dalı
KUTLAMA MEKTUBU
SELÇUKLU BELEDİYESPOR KULÜBÜ
Sportif Fair Play
Davranış Dalı
BÜYÜK ÖDÜL
Sıla KARA
Milli Kayakçı
Sportif Fair Play Davranış Dalı
ŞEREF DİPLOMASI
FENERBAHÇE OPET KADIN VOLEYBOL TAKIMI
Sportif Fair Play Davranış Dalı
ŞEREF DİPLOMASI
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
Sportif Fair Play Davranış Dalı
KUTLAMA MEKTUBU
GİRESUNSPOR KULÜBÜ
Sportif Fair Play Davranış Dalı
KUTLAMA MEKTUBU
Pedro HENRIQUE
Kayserisporlu Futbolcu
Sportif Fair Play
Tanıtım Dalı
BÜYÜK ÖDÜL
Mehmet Yusuf SAVAŞ
TRT SPOR
Sportif Fair Play Tanıtım Dalı
ŞEREF DİPLOMASI
Hamdi Yüce ER
Meteorolojinin Sesi Radyosu
Sportif Fair Play Tanıtım Dalı
ŞEREF DİPLOMASI
ŞEHİR ŞEHİR ESKRİM ORGANİZASYONU Barış BAHADIR
Sportif Fair Play Tanıtım Dalı
KUTLAMA MEKTUBU
Hakan KUŞÇU
Konya Basketbol İl Temsilcisi
Sportif Fair Play Tanıtım Dalı
KUTLAMA MEKTUBU
Murat TARHAN
TRT Spor
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
2020 Toplumsal Fair Play Ödülü
ADIM ADIM OLUŞUMU
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