        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe TMOK'tan Fenerbahçe'ye Fair Play Altın Şeref Bayrağı! - Fenerbahçe Haberleri

        TMOK'tan Fenerbahçe'ye Fair Play Altın Şeref Bayrağı!

        Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından ülke sporuna önemli katkılar sağlayan kulüplere verilen "Fair Play Altın Şeref Bayrağı"nın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, ülke sporuna önemli katkılar sağlayan kulüplere verilen "Fair Play Altın Şeref Bayrağı"nı düzenlenen törenle Fenerbahçe Kulübü'ne takdim etti.

        Chobani Stadı'nda düzenlenen törende Fenerbahçe Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç ve komisyon üyeleri hazır bulundu.

        Fenerbahçe Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan, törende yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe Spor Kulübü, gerçekten spor kulübü olmanın hakkını veren bir kulüp. Amatör spor branşlarında 1907'den hemen sonra başlayan tüm branşlarda azim ve ısrarla hizmet etmeye devam etti. Bizim bünyemizde faaliyet gösteren altı olimpik branşta bin 150 sporcu ve 130 antrenör, Türkiye genelinde çalışma gerçekleştiriyor. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda toplam 27 sporcu ile katıldık. Oradan madalyalarla dönmenin gururunu yaşıyoruz. Başarıların ardından ödüllendirilmek, TMOK tarafından onurlandırılmak bizi mutlu ediyor. Başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        HALDUN DOMAÇ: FENERBAHÇE AÇIK ARA BİR OYLAMAYLA BU BAŞARIYI ELDE ETTİ

        TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, söz konusu ödülün ilkinin de Fenerbahçe Kulübüne verildiğini belirterek, "Bir önceki dönem başlattığımız 'Fair Play Altın Şeref Bayrağı' ile ilgili bir çalışmamız vardı. Bu çalışmamızın birincisini Fenerbahçe kazanmıştı. Şimdi ikincisini de yine Fenerbahçe'ye takdim edeceğiz. 'Fair Play Altın Şeref Bayrağı' olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen, Türk sporuna hizmet konusunda altyapıların beslenmesi konusunda çok önemli katkılar veren, fair play ruhunu çok doğru bir şekilde yansıtan Fenerbahçe Kulübü, açık ara bir oylamayla bu başarıyı elde etti. Bugün buraya bayrağı teslim etmek için geldik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Haldun Domaç, "Fair Play Altın Şeref Bayrağı" ile onurlandırılan Fenerbahçe Kulübüne, sertifikasını ve bayrağını takdim etti.

        Fenerbahçe Kulübü, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sonrasında da "Fair Play Altın Şeref Bayrağı"na hak kazanarak bayrağını gönderine çekmişti. Son ödülle kulüp, tesislerinde iki altın yıldızlı bayrağını dalgalandıracak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kağıthane'de gecekondu alevlere teslim oldu: 1 ölü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Alevler içinde kaldı
        Alevler içinde kaldı