TMOK ve IVECO BUS iş birliği güçleniyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile IVECO BUS arasındaki stratejik iş birliğine dair güncel detaylar paylaşıldı. 2024 yılında "Karayolu Ulaşım Resmi Destekçisi" olarak başlayan ortaklık, milli sporcuların uluslararası organizasyonlara hazırlık sürecindeki lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

İş birliği kapsamında milli sporcuların kullanımı için tahsis edilen EVADYS "Team Türkiye" otobüsü; antrenman, kamp ve müsabaka dönemlerinde sporcuların ulaşımını sağlıyor. 'Team Türkiye' otobüsü, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir etkinlikle medyaya tanıtıldı.

REKLAM

Meyda buluşmasına aracın teknik donanımının, profesyonel sporcuların uzun yolculuklardaki konfor ve güvenlik ihtiyaçlarına göre optimize edildiği belirtildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, özel sektörün Türk sporuna sunduğu desteğin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Bu kapsamda yaptığı açıklamada, kamu kaynaklarının yanı sıra özel sektörün spora ve sporculara sağladığı katkının kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

Otobüse ile ilgili değerlendirmesinde, bu aracın yalnızca bir ulaşım aracı olarak görülmemesi gerektiğini, aksine farklı branşlardan pek çok sporcuya ev sahipliği yaptığını ifade etti. Çakır, bu desteklerinden dolayı IVECO ailesine, çalışma arkadaşlarına ve basın mensuplarına teşekkürlerini iletti. Ayrıca bu vesileyle tüm sporculara önümüzdeki dönemde başarı dileklerini sundu.

Iveco Bus Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Ticari ve Operasyonlar Direktörü Ahmet Örs ise "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile sürdürdüğümüz bu anlamlı iş birliğinin ikinci yılında, milli sporcularımızın elde ettiği başarıları gururla takip ediyoruz. Gençlerimizin hayallerine ve başarı yolculuklarına eşlik etmek bizim için çok kıymetli" diye konuştu.