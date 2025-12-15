TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bizim bizden başka dostumuz yok

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli Sanayi Odası’nın (DSO) düzenlediği İş Dünyası İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıda DSO Başkanı Selim Kasapoğlu başta olmak üzere diğer oda ve borsa başkanları ile çok sayıda iş insanı yer aldı. Burada konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, enflasyondaki gerilemeyle birlikte, Merkez Bankası politika faizinin düştüğünü, bununda aynı şekilde ticari kredi faizlerine yansıması gerektiğini belirterek, “Ayrıca krediye ulaşımı kolaylaştırmak üzere ticari kredi kartları da dahil nakdi kredi artışı sınırlayan düzenlemeler kaldırılmalı. Merkez Bankası’nın döviz dönüşüm desteği uygulaması, hem yeterli gelmiyor, hem de şartları çok ağır. İhracat yapan üyelerimizin beşte birinden azı buna ulaşabiliyor. Bu uygulama daha basit hale getirilmeli, miktarı ve süresi de artırılmalı. Özel sektörün KDV alacakları meselesine de artık bir çözüm getirilmeli. En azından 2026 başından itibaren yıl sonlarında iadesi sağlanmalı. Emek yoğun sektörlerdeki imalatçılara yönelik istihdam koruma desteği getirilmişti. Biz de bu desteğin sektörün tamamına yaygınlaştırılmasını talep etmiştik, hükümetimiz bunu dikkate aldı. 2026 için bu desteği 3 bin 500 liraya yükseltti. Büyük ölçekli firmalarımızı da dahil etti. Bu yöndeki adımlar sürmeli” dedi.

‘YILLARIN EMEĞİNİ TERK EDEMEYİZ’ ‘Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya olmak üzere, emek yoğun sektörlere ek destekler sağlanmalı’ diyen Hisarcıklıoğlu, “Mevcut istihdamlarını koruyabilmeleri için kısa çalışma ödeneği devreye alınıp, aktif şekilde kullanılmalı. Zira bunlar ülkemize istihdam ve döviz kazandıran sektörlerin başında yer alıyor. Neredeyse 100 yıllık bir emekle, mücadeleyle ve sıfırdan kurdukları girişimleriyle bugünlere geldiler. Onları kendi başlarına bırakamayız, yılların emeğini terk edemeyiz. Sektörlerdeki firmalarımızın her biri ülkemizin milli değeridir. Korunmayı ve desteklemeyi hak etmektedir. Doğru politikalarla desteklendiği durumda bu sektörlerimiz geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de dış açığın ve işsizliğin en önemli panzehiri olacaktır” ifadelerini kullandı. Uzakdoğu’dan gelen ve başta Çin olmak üzere çoğu dampingli ithalatın yol açtığı haksız ve yıkıcı rekabetle de karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Özellikle Çin’e yönelik muhakkak kapsamlı bir tedbir paketi ve stratejimiz olmalı. İşgücü piyasası reformuyla istihdam artışı cazip hale getirilmeli. Asgari ücret desteği, asgari ücretteki artışa paralel şekilde yükseltilmeli. Şirketleri kayıt dışına yönlendiren Kanunen Kabul Edilmeyen Gider uygulaması kaldırılmalı” dedi.