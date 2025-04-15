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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kimseyi fikrinden, inancından görüşünden dolayı dışlamayalım - İş-Yaşam Haberleri

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kimseyi fikrinden, inancından görüşünden dolayı dışlamayalım

        Dünya Odalar Federasyonu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Sizden ricam ne olur birbirinizi ötekileştirmeyin. Kimseyi fikrinden, inancından görüşünden dolayı dışlamayalım. Eğer bunu yapmazsak biz kazanırız. Dışlarsak biz kaybederiz. Eğer birlikte, beraberlikte hareket edersek hep beraber ileriye taşıyan ve kazanan biz oluruz." dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 22:41 Güncelleme: 15.04.2025 - 22:41
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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kimseyi fikrinden, inancından görüşünden dolayı dışlamayalım
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        Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği Ekonomi Zirvesi’ne katılmak için Zonguldak’a geldi. Kentteki temaslarına Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda inşaatı tamamlanan TOBB Derslik Binası’nın açılışını yaptı. Daha sonra BEUN merkez kampüsüne gelen Hisarcıklıoğlu için Fahri Doktora Tevcih programı düzenlendi. Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde yapılan törende Rektör İsmail Hakkı Özölçer tarafından Hisarcıklıoğlu’na fahri doktora belgesi verilerek cübbe giydirildi. Hisarcıklıoğlu burada akademisyen ve öğrenciler ile protokol üyelerinden oluşan katılımcılara ‘ilk ders anlatımı’ yaptı. Üniversitedeki programın ardından bir otelde Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği Ekonomi Zirvesi’nde iş dünyasından isimlerle bir araya geldi.

        ‘KÜLTÜRÜMÜZDE HELALLEŞME ÇOK ÖNEMLİ’

        Ticaret ve Sanayi Odaları’ndaki tahkim merkezlerinin önemli olduğuna ve helalleşme kültürünü devam ettirdiğine değinen Hisarcıklıoğlu, “ZTSO açtığı tahkim merkeziyle ticari itilafların daha hızlı ve ucuza çözülmesini sağlıyor. İşçi- işveren, ticari, tüketici ve hatta kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale geldi. Buraya gelen dosyaların yüzde 70’i de anlaşmayla sonuçlanıyor. Bizim kültürümüzde helalleşme çok önemli. Mahkemede haklı haksız olmaktan daha önemlisi helalleşerek ayrılmak. İşte bu arabuluculuk tahkim işi tam helalleşerek ayrılıyorsunuz. Mahkemeye gitsem, 100 bin lira alacağım olsa minimum 4 senede bitiyor. 100 bin lira kaç liraya iner o zaman? Bugünkü gibi bir enflasyon ortamı olsa kaç sene sonra alıyorsunuz? 4 sene sonra 20 bin lira iyi. Yani 100 bin lira karşılığında 20 bin lira alıyorsun. Odaya gelsen müracaat ettiğin zaman mahkeme masraflarının yarısını ödüyorsun, süre 3 ay. 3 ayda bitiyor. 100 bin liranı 3 ay sonra alıyorsun. Peki nasıl oluyor bu, helalleşerek anlaşıyor, ayrılıyorsunuz. Eskiden ahi ocağında nasıl anlaşmazlıkları çözüyorsak şimdi de Ticaret ve Sanayi Odaları da kültürümüzde var olan ahi ocağı şeklinde çalışmakta.” dedi.

        ‘ZONGULDAK FİLYOS PROJESİYLE BATI KARADENİZ’İN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI OLACAK’

        Filyos projesinin ilerlemesiyle kentin Batı Karadeniz ihracatında önemli bir yer tutacağını belirten Hisarcıklıoğlu, “Hayalini kurduğumuz Filyos projesi, hayata geçiyor. Filyos sayesinde sanayi, turizm, tarım alanlarında yeni iş ve yatırım fırsatları doğuyor. Filyos endüstri bölgesi doğalgaz işleme tesisi ile Zonguldak, Türkiye’nin bir enerji üssü haline geliyor. Zonguldak yeniden cazibe merkezi haline gelecek ve Batı Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı olacak.” diye konuştu.

        ‘KİMSEYİ FİKRİNDEN, İNANCINDAN DOLAYI DIŞLAMAYIN’

        Oda ve borsaların sıkıntıları olduğunu ancak çözmek için uğraştıklarını, bu süreçte de kimsenin dışlanmaması gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “15 yıldır kesintisiz bir ekonomi gerçekleştiren bir Türk özel sektörü olarak yine büyütmeye, geliştirmeye, zenginleştirmeye devam edeceğiz. Bir ve beraber olunca Allah rahmeti de bereketi de veriyor. Onun için sizden ricam ne olur birbirinizi ötekileştirmeyin. Kimseyi fikrinden, inancından görüşünden dolayı dışlamayalım. Eğer bunu yapmazsak biz kazanırız. Dışlarsak biz kaybederiz. Eğer birlikte, beraberlikte hareket edersek hep beraber ileriye taşıyan ve kazanan biz oluruz.” ifadelerini kullandı.

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